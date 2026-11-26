Il cda di Rcs MediaGroup ha designato all'unanimità Stefano Barigelli per la nomina a direttore del Corriere della Sera. Il direttore designato, si legge in una nota, si insedierà una volta compiute le prescritte procedure. Il cda ha espresso il proprio apprezzamento a Luciano Fontana per l'attività svolta in questi oltre 11 anni di direzione del Corriere della Sera, nel corso dei quali ha dato "un importante impulso allo sviluppo digitale del Corriere e alla crescita degli abbonamenti, salvaguardando, anche nell'attuale contesto di profondi cambiamenti, i valori di autorevolezza, indipendenza e qualità dell'informazione".

L'augurio del cda al nuovo direttore

Il cda del gruppo editoriale, presieduto da Urbano Cairo, ha espresso i propri migliori auguri a Barigelli, "il cui compito" - conclude la nota - "sarà di guidare il Corriere della Sera in questa nuova fase di grande trasformazione, con l'obiettivo di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia e continuando a rappresentare un punto fermo per chi cerca informazione affidabile, autorevole e di qualità".