Il direttore designato, si legge in una nota, si insedierà una volta compiute le prescritte procedure. Il cda ha espresso il proprio apprezzamento al predecessore Luciano Fontana per l'attività svolta in oltre 11 anni di guida del quotidiano
Il cda di Rcs MediaGroup ha designato all'unanimità Stefano Barigelli per la nomina a direttore del Corriere della Sera. Il direttore designato, si legge in una nota, si insedierà una volta compiute le prescritte procedure. Il cda ha espresso il proprio apprezzamento a Luciano Fontana per l'attività svolta in questi oltre 11 anni di direzione del Corriere della Sera, nel corso dei quali ha dato "un importante impulso allo sviluppo digitale del Corriere e alla crescita degli abbonamenti, salvaguardando, anche nell'attuale contesto di profondi cambiamenti, i valori di autorevolezza, indipendenza e qualità dell'informazione".
L'augurio del cda al nuovo direttore
Il cda del gruppo editoriale, presieduto da Urbano Cairo, ha espresso i propri migliori auguri a Barigelli, "il cui compito" - conclude la nota - "sarà di guidare il Corriere della Sera in questa nuova fase di grande trasformazione, con l'obiettivo di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia e continuando a rappresentare un punto fermo per chi cerca informazione affidabile, autorevole e di qualità".