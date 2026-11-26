Continuano senza sosta le indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella, dove nei giorni dopo Natale 2025 sono morte Antonella Di Ielsi e la quindicenne Sara Di Vita, madre e figlia, per avvelenamento da ricina. Oggi è stato di nuovo interrogato dalla procura a Larino Antonello Di Vita, il fratello di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. L'uomo è stato sentito come testimone dalla procuratrice Elvira Antonelli e dal capo della Squadra Mobile Marco Graziano.

Era già stato interrogato negli scorsi giorni

Di Vita, che è arrivato al palazzo di giustizia pochi minuti prima delle 15, era già stato sentito in Questura a Campobasso venerdì scorso. La sua deposizione è stata la più lunga da quando sono cominciate le indagini sul duplice omicidio. L'uomo, che vive a Torino, era stato infatti sentito per oltre 13 ore. Il giorno successivo nel capoluogo piemontese erano state poi sentite sua moglie e sua nipote Alice. La sorella e figlia delle due vittime da alcuni mesi si è trasferita da Pietracatella a Torino per frequentare l'università.