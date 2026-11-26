L'ex pentito Totuccio Contorno, ormai ottantenne, potrebbe essere spostato dalla sua casa nella Tuscia e vedersi riattivare il programma di protezione da cui era uscito trenta anni fa. La commissione del Viminale per la tutela dei pentiti e dei testimoni di giustizia si è riunita nel pomeriggio e avrebbe analizzato questa possibilità, dopo il clamore mediatico innescato dall'inchiesta sul presunto depistaggio e la morte dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Non ci sarebbero elementi di pericolo attuali ma la valutazione del rischio nasce dal fatto che nelle carte dell'inchiesta di Caltanissetta sarebbero contenuti i riferimenti relativi al luogo in cui attualmente vive. In ogni caso, l'ultima parola spetterebbe al diretto interessato, che è un uomo libero. "Non è stato trasferito, ho parlato anche ieri con la moglie. Si trova nel luogo dove vive da tempo" si è limitato a dire in mattinata l'avvocato Salvino Grego, difensore dal 2000 di Contorno.

Le parole del legale

Lo stesso legale nei giorni scorsi lo aveva descritto come una persona "non in buone condizioni di salute" e che comunque "non vuole parlare coi magistrati da anni. Sostiene di essere stato spremuto, abbandonato dallo Stato" aveva aggiunto. Sembrano ormai lontanissimi i tempi della famosa frase "Totuccio puoi parlare" pronunciata nel 1984 da Tommaso Buscetta quando dette il "permesso" al suo delfino di collaborare con il giudice Giovanni Falcone. Le sue rivelazioni fornirono i riscontri operativi sui singoli clan indispensabili per istruire il Maxiprocesso di Palermo e portarono a centinaia di arresti. Sottoposto a programma di protezione negli Stati Uniti a novembre 1988 rientrò segretamente in Sicilia. Il 'Coriolano della Floresta' fu trovato con le armi in pugno a organizzare vendette e rappresaglie. Quando lo sorpresero in una villetta di Trabia per gli investigatori della squadra mobile palermitana fu una sorpresa: credevano che si trovasse negli Usa. Ma la sua improvvisa ricomparsa in Sicilia scatenò una campagna di polemiche e di veleni alimentata anche dalle lettere dell'anonimo 'Corvo' che accusava Falcone, il pubblico ministero Giuseppe Ayala e De Gennaro di aver 'coperto' il ritorno di Contorno e di avergli lasciato campo libero per fare stragi dei suoi nemici, i corleonesi di Totò Riina, e vendicare la lunga scia di sangue scatenata dalla sua scelta di collaborare con la giustizia. Un capitolo 'opaco', lo definiscono i magistrati di Caltanissetta che hanno iscritto De Gennaro nel registro degli indagati per il reato di depistaggio. L'ex super poliziotto, secondo i pm che da anni tentano di fare luce sulla strage di Via d'Amelio, si sarebbe adoperato, avvalendosi di stretti collaboratori, per impedire all'ex pentito di rendere dichiarazioni ai magistrati siciliani. Nella richiesta di arresto i pm di Caltanissetta sostengono che il pentito andò proprio nella casa di campagna di De Gennaro, dove sabato all'alba è stato trovato morto suicida. Una circostanza che emergerebbe da un'intercettazione dell'agosto 2025 tra lo stesso Contorno e il poliziotto Francesco Pacetto. In quell'occasione l'ex pentito avrebbe chiesto notizie di De Gennaro: "Ma il principale (che in gergo è l'ex capo della polizia ndr) che dice? È che non lo sento e non lo vedo". Pacetto rispose che De Gennaro avrebbe passato agosto in vacanza, specificando che sarebbe stato "lì in Toscana dove siamo andati una volta".