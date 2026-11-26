Il gruppo indiano Jindal ha rilanciato la sua offerta con una lettera ai commissari dopo le richieste di integrazioni
Il gruppo indiano Jindal ha rilanciato la sua offerta per l'ex Ilva con una lettera ai commissari dopo le richieste di integrazioni. Il piano prevederebbe ora investimenti pari a 7,5 miliardi e un "eventuale secondo forno elettrico a Taranto". Lo affermano all'Ansa fonti vicine al dossier, dopo le indiscrezioni pubblicate da alcuni quotidiani.
Emendamenti approvati, rush finale in Senato per il dl
Intanto avanza e va ormai verso il rush finale in Senato, dopo l'esame nelle commissioni Industria e Sanità-Affari sociali, l'esame del nuovo decreto legge sull'ex Ilva. Quello che tra l'altro prevede la cassa integrazione per 4.200 dell'indotto-appalto e l'integrazione economica alla cassa straordinaria già in corso dall'11 novembre per i dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia. Ci sono già degli emendamenti approvati che modificano il testo originario approvato dal Consiglio dei ministri. Uno di questi riguarda l'indotto-appalto. Ai fini dell'accesso alla cassa integrazione da parte delle imprese, si ribadisce il concetto della monocommittenza alla base della sospensione dei lavoratori e della riduzione dell'attività lavorativa, mentre per le imprese che non sono monocommittenti, "dovranno essere individuati i lavoratori dipendenti che siano stati dedicati prevalentemente alle attivita' svolte in favore dell'impresa committente in amministrazione straordinaria. A tal fine i commissari inviano all'Inps entro il 31 marzo 2027 una relazione tecnica certificativa volta a stabilire il reale fabbisogno occupazionale".