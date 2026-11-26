Emendamenti approvati, rush finale in Senato per il dl

Intanto avanza e va ormai verso il rush finale in Senato, dopo l'esame nelle commissioni Industria e Sanità-Affari sociali, l'esame del nuovo decreto legge sull'ex Ilva. Quello che tra l'altro prevede la cassa integrazione per 4.200 dell'indotto-appalto e l'integrazione economica alla cassa straordinaria già in corso dall'11 novembre per i dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia. Ci sono già degli emendamenti approvati che modificano il testo originario approvato dal Consiglio dei ministri. Uno di questi riguarda l'indotto-appalto. Ai fini dell'accesso alla cassa integrazione da parte delle imprese, si ribadisce il concetto della monocommittenza alla base della sospensione dei lavoratori e della riduzione dell'attività lavorativa, mentre per le imprese che non sono monocommittenti, "dovranno essere individuati i lavoratori dipendenti che siano stati dedicati prevalentemente alle attivita' svolte in favore dell'impresa committente in amministrazione straordinaria. A tal fine i commissari inviano all'Inps entro il 31 marzo 2027 una relazione tecnica certificativa volta a stabilire il reale fabbisogno occupazionale".