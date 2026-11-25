L'uomo è stato individuato il 24 novembre in un comune del torinese, dopo ricerche durate 9 giorni. La procura di Torino presenterà al giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida del fermo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stato fermato nella notte del 25 novembre dai carabinieri l'uomo ritenuto responsabile della rapina avvenuta lo scorso 16 novembre in via Schina, nel quartiere torinese San Donato, ai danni di una signora 92enne che a seguito dell’aggressione era caduta battendo con violenza il capo a terra, riportando un gravissimo trauma cranico a causa del quale era deceduta il giorno successivo. All'uomo, un 50enne di origine marocchina, sono contestati al momento i reati di rapina e omicidio preterintenzionale. Nelle prossime ore la procura di Torino che ha coordinato le indagini presenterà al giudice per le indagini preliminari richiesta di convalida del fermo.

Le ricerche dell'uomo sono durate 9 giorni Le indagini per individuare il presunto responsabile che subito dopo il fatto si era allontanato in bicicletta, sono durate nove giorni durante i quali, senza sosta, i carabinieri hanno, tra l’altro, esaminato le immagini degli impianti di sorveglianza della zona e ascoltato testimoni presenti sul luogo dell’accaduto. A quanto si è appreso, il 50 enne è stato rintracciato il 24 novembre in un comune del torinese, a casa di familiari. A rendere particolarmente difficile la sua individuazione, il fatto che l’uomo si muovesse in bicicletta e non avesse segni particolari che ne permettessero l’identificazione. Leggi anche Milano, accoltella collega rider: fermato per tentato omicidio a Desio