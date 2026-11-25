Il 36enne croato era accusato dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Accolta quindi la richiesta del pm, Michele Martorelli. A pena espiata Jelenic dovrà inoltre scontare 5 anni di libertà vigilata
Marin Jelenic, unico imputato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, è stato condannato alla pena dell'ergastolo. Il pronunciamento è appena stato letto in aula a Bologna, città in cui si sono svolti i fatti lo scorso 5 gennaio, dal presidente del tribunale, Pasquale Liccardo. I giudici, dopo circa quattro ore di camera di consiglio, hanno accolto le richieste del pm, Michele Martorelli, riconoscendo anche le aggravanti. La prima verità giudiziaria, stabilisce quindi che fu il senzatetto croato Marin Jelenic a pugnalare alla schiena il dipendente FS di 34 anni.
La sentenza dopo 4 ore di camera di consiglio
L'omicidio, senza un motivo apparente, è avvenuto in un parcheggio riservato al personale, adiacente alla stazione centrale di Bologna. Jelenic fu arrestato dopo oltre un giorno di latitanza, a Desenzano del Garda (Bs). La sentenza è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. Per quanto riguarda i risarcimenti alle parti civili, l'imputato dovrà pagare 511.000 euro a testa ai genitori della vittima, 30.000 euro alla Filt-Cgil, 15.000 euro alla Fit-Cisl, oltre a una provvisionale di 20.000 euro al Comune. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni. In aula non erano presenti i genitori di Alessandro Ambrosio al momento della sentenza, ma solo lo zio. Per il Comune c'era la consigliera Giulia Sarti, delegata alla legalità democratica.
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Le lacrime della fidanzata dopo il pronunciamento dei giudici
Francesca Ballotta, fidanzata di Ambrosio, ha accolto in lacrime la sentenza di condanna all'ergastolo per Marin Jelenic. Insieme allo zio del capotreno 34enne, Giovanni Saggese, era l'unica parente presente in aula. Dopo la lettura del dispositivo da parte del presidente del tribunale di Bologna, Pasquale Liccardo, la giovane si è raccolta in un abbraccio con un amico, piangendo per alcuni minuti. Poi, ha abbandonato l'aula senza rilasciare dichiarazioni. "Giustizia è stata fatta", ha detto invece Saggese. "Mi auguro che anche in appello venga confermata la pena - ha aggiunto - non si tratta di vendetta, l'importante è che la giustizia abbia fatto il suo corso. Ha distrutto non solo una famiglia".