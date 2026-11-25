Il 36enne croato era accusato dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Accolta quindi la richiesta del pm, Michele Martorelli. A pena espiata Jelenic dovrà inoltre scontare 5 anni di libertà vigilata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Marin Jelenic, unico imputato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, è stato condannato alla pena dell'ergastolo. Il pronunciamento è appena stato letto in aula a Bologna, città in cui si sono svolti i fatti lo scorso 5 gennaio, dal presidente del tribunale, Pasquale Liccardo. I giudici, dopo circa quattro ore di camera di consiglio, hanno accolto le richieste del pm, Michele Martorelli, riconoscendo anche le aggravanti. La prima verità giudiziaria, stabilisce quindi che fu il senzatetto croato Marin Jelenic a pugnalare alla schiena il dipendente FS di 34 anni.

La sentenza dopo 4 ore di camera di consiglio L'omicidio, senza un motivo apparente, è avvenuto in un parcheggio riservato al personale, adiacente alla stazione centrale di Bologna. Jelenic fu arrestato dopo oltre un giorno di latitanza, a Desenzano del Garda (Bs). La sentenza è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. Per quanto riguarda i risarcimenti alle parti civili, l'imputato dovrà pagare 511.000 euro a testa ai genitori della vittima, 30.000 euro alla Filt-Cgil, 15.000 euro alla Fit-Cisl, oltre a una provvisionale di 20.000 euro al Comune. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni. In aula non erano presenti i genitori di Alessandro Ambrosio al momento della sentenza, ma solo lo zio. Per il Comune c'era la consigliera Giulia Sarti, delegata alla legalità democratica. Leggi anche Omicidio Yara, Bossetti fuori dal carcere per lavorare