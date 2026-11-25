"Massimo Bossetti lavorerà da noi". Con una mail interna la Coimec di Cormano, l'azienda dove il condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio passerà la semilibertà lavorativa, ha annunciato ai dipendenti la sua presenza. Detenuto a Bollate dal 2019, Bossetti aveva già svolto attività lavorative nelle officine interne all'istituto prima di ottenere l'autorizzazione per l'esterno. Non è stato l'ex muratore di Mapello a presentare formale richiesta di uscire per lavorare. L'iniziativa è partita dalla direzione del carcere con il benestare del magistrato di sorveglianza.

L'iter giudiziario

Bossetti (come mostrano le immagini in esclusiva pubblicate da Quotidiano Nazionale) lascia ogni mattina la casa di reclusione di Bollate per raggiungere lo stabilimento di Cormano, svolge il proprio turno (occupandosi anche di formazione sulla sicurezza – “un lavoro che mi distrae e mi piace tantissimo”) e rientra in istituto poco dopo mezzogiorno. L'accesso al lavoro esterno non modifica l'iter giudiziario che la difesa intende continuare. Bossetti è dietro le sbarre da 4.545 giorni. Sono passati, infatti, più di 12 anni dal fermo del 16 giugno 2014, quando i carabinieri e la polizia andarono a prenderlo in un cantiere edile a Seriate, alle porte di Bergamo. Per tre gradi di giudizio, con tre Corti d'Assise, non ci sono dubbi: è lui l'Ignoto 1 che lasciò il suo Dna sugli slip e sui leggings della ragazzina, misto al sangue della vittima, che oggi avrebbe 29 anni.

"Fiducioso nella revisione del processo"

L’uomo in un’intervista a Quarto Grado si è detto "assolutamente" fiducioso nella revisione del processo a proprio carico. Bossetti sta "cercando di provare a evidenziare" la sua innocenza: "Ci sono tante cose che possono essere fatte meglio". Per sapere chi ha ucciso la ragazza, è "meglio chiedere agli avvocati, non voglio sbilanciarmi più di tanto". Secondo l'ex muratore, "l'idea che c'è anche nel gruppo difensivo è che tutto sia scaturito all'interno della palestra. È lì che bisogna cercare e prendere in mano di nuovo le indagini e ripetere tutto".