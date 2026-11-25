Il caso De Gennaro, con l'analisi delle lettere ritrovate dopo il suicidio e le accuse dell'ex capo della polizia alla Procura di Caltanissetta, la situazione di Nvidia negli Usa dopo i recenti sviluppi. E, ancora, la guerra russo-ucraina e la ricorrenza della giornata contro la violenza sulle donne. Mentre, per lo sport, i risultati di Champions League e l'operazione di Sinner. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi