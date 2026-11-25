Il caso De Gennaro, con l'analisi delle lettere ritrovate dopo il suicidio e le accuse dell'ex capo della polizia alla Procura di Caltanissetta, la situazione di Nvidia negli Usa dopo i recenti sviluppi. E, ancora, la guerra russo-ucraina e la ricorrenza della giornata contro la violenza sulle donne. Mentre, per lo sport, i risultati di Champions League e l'operazione di Sinner. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Il caso De Gennaro in primo piano con "l'accusa al pm". Nelle lettere dell'ex capo della polizia il messaggio al procuratore di Caltanissetta: "Sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare". Manovra, c'è "l'ok dell'Ue ma prudenza sui conti". Trump, intanto, si è detto pronto "a nuovi dazi". Giornata contro la violenza delle donne: "Anche un test per l'autostima". Guerra: "Libia, la battaglia di Bengasi". Ipotesi di "un'azione di Kiev". Tennis, Sinner operato: "Ci vediamo presto".
- Ancora il caso De Gennaro in apertura: "Colpite un uomo di Stato". Aperte dal Ris "le quattro lettere" dell'ex capo della polizia, in cui emerge un "durissimo atto di accusa alla Procura di Caltanissetta". Usa, Trump: "15 milioni di guadagno con Nvidia". Guerra, Kiev: "I raid in Libia sono legittimi". La ricorrenza: "Mai più nessuna, un inserto speciale contro la violenza sulle donne". Sinner: "Intervento ok, tre mesi per tornare". Champions League: "Il Napoli ferma il City, il Como vince ancora".
- "Aperte le lettere di De Gennaro", titola il quotidiano torinese in apertura. Il focus è sull'"addio, i pensieri e le accuse" dell'ec capo della polizia. I Ris hanno iniziato "le analisi sui reperti e la perizia". Guerra, il reportage: "Fortezza Donbass, se cadiamo noi va in pezzi l'Europa". Manovra, ok da parte dell'Ue: "Ma ora serve prudenza". Cinema: "Torino stile Hollywood". Sinner, intervento riuscito: "Tre mesi per tornare".
- Caso De Gennaro: "Lettere e hard disk all'esame delle Procure e del Ris". Un nuovo pc ritrovato "nella villa del suicidio", si indaga "su due pen drive". Orlandi: "Spunta un altro sospettato da una telefonata". Anguillara: "Federica uccisa da un mostro travestito da persona normale". Deficit: "L'Ue promuove i conti italiani ma per la Manovra non ci sono spazi". Tajani all'Ucraina: "Vi aiutiamo ma non portate la guerra in Libia". Calcio: "la Lazio ritrova i tifosi". E la Roma "ritrova Luis".
- Champions League, bene le italiane: "Si fa così". Il Como "sogna": è terzo. A Fabregas "basta Milla" per battere l'Aek Atene. Per i lariani "playoff ormai ad un passo". Il Napoli "spaventa il City": Hojlund e Lang "danno spettacolo, Max rimontato ma resta in corsa". Oggi per l'Inter "arriva lo Stoccarda", mentre la Roma va a Parigi e Gasperini lancia la coppia "Dybala-Malen". Sinner operato al ginocchio: "Torno presto".
- Champions League: "Questo è Max". Allegri "sfiora l'impresa clamorosa a Manchester e fa tremare Maresca": finisce 2-2. Il Como batte l'Aek ed è terzo nella classifica generale. Per l'Inter c'è lo Stoccarda: "La risposta di Chivu". Roma contro il Psg: "In missione con Malen". Tennis, Sinner operato: "In campo ad aprile?".
- Apertura con il calciomercato: "Bruno Fernandes, sfida Juve". Duello con il Milan per il portoghese "in scadenza di contratto con lo United". Champions League: "E' un Como da G8! Milla-gol e terzo posto". La sfida contro il City: "Peccato Napoli, ma è un pari (2-2) che vale". Oggi le altre sfide: "Per la Roma la prova dei campioni. Inter, dimenticare Bergamo". Il sindaco Lo Russo accelera: "Stadio Toro, avanti tutta". L'operazione riuscita a Sinner: "Ora riparto, a presto!"
- Il caso De Gennaro domina la prima pagina: "Il giallo del doppio hard disk". Focus su alcuni "possibili file spariti, è mistero nel mistero". Guerra, Kiev in Libia: "Haftar si muove, l'Italia out". Intervista a D'Alema: "Ora l'Ue vada a Mosca e parli di pace con Putin". Ddl antisemitismo: "Hind Rajab è Hamas, accuse all'Università". Descalzi (Eni): "In inverno pericoli sui prezzi e forniture di gas".
- La verità sul complotto del 1994 in apertura: "Golpe anti Cav, ecco le prove". Nei verbali inediti degli interrogatori dell'epoca "le contraddizioni di Scalfaro, Mancino e Amato". Doppiopesismo Ue: "Il rigore di Ursula solo per Roma, a Berlino c'è sempre lo sconto". Parla il cardinale esorcista: "I miei colloqui sul Diavolo insieme a Papa Francesco. Vi racconto il suo inferno". Manovra: "Dalle pensioni al condono, centrodestra verso l'intesa". Sinner operato: "Ecco quando tornerà in campo".
- "Ci riprovano coi migranti", è il titolo in primo piano. La Schlein "rilancia l'accoglienza diffusa, il piano è dare casa agli stranieri". Chiesa: "Tra diavolo e misticismo, spunta un altro Francesco". Il commiato: "Se pure l'ateo Augias alla fine vuole il cardinale". Il ritorno di Siher: "La lotta continua". La Sapienza e i collettivi: "Ricordando il clochard morto, sfasciando Rettorato e uffici". L'editoriale: "Dateci la lettera che De Gennaro ha scritto a noi".
- Ancora il caso De Gennaro in apertura, con focus sulle lettere dell'ex capo della polizia: "Volevano colpirmi". Si sentiva nel mirino come "uomo dello Stato". Energia: "Descalzi lancia l'allarme gas. Prezzi e forniture a rischio in inverno". Usa: "Mr Nvidia torna e Trump fa affari". L'esclusiva del QN: "Le prime foto di Bossetti fuori dal carcere".
- L'intervista al ministro Orlando tra i temi in prima pagina: "Meloni usa l'antimafia come un tribunale speciale". Guerra: "La campagna africana di Putin". Focus sulla "guerra ibrida" che "tanto spaventa l'Europa" e che "ha una base logistica". Francia: "L'eredità di Macron". Usa: "Trump resta solo con i suoi amici".
- "La condanna" è il titolo che domina in prima pagina. Il focus è su Gaza e sulle "condizioni igieniche al collasso" e su "un'epidemia di meningite" che ha colpito l'area. Un dato fa riflettere: "Il 71% dei malati ha meno di un anno". Giornata contro la violenza sulle donne: "Un 25 novembre sotto il tappeto". La guerra si allarga: "L'Ucraina d'attacco modello Israele". I conti dell'Italia: "Manovra una tantum, ma l'Ue non la boccia".
- "De Gennaro, Berlusconi e la mafia. La destra vuole riscrivere la storia", titola il quotidiano in apertura. La maggioranza "approfitta dell'indagine a Caltanissetta per ribaltare le certezze giudiziarie sul Cavaliere". Speciale 25 novembre: "Donne e violenza, ripensare il maschile si può". L'analisi: "Sul Covid serviva un'indagine seria". Il commento: "Quel potere invisibile che corrode la democrazia". Il punto sulla guerra: "Il fronte libico, Kiev non si fida di Meloni".