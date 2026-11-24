Sono ancora i particolari della vicenda De Gennaro a prendersi le prime pagine dei giornali in edicola stamattina. Ampio spazio per l'ultimo video dell'ex capo della Polizia, con lo sparo di prova prima di togliersi la vita, e lettere destinate a familiari, amici e accusatori. Si parla pure del ritorno di Huang al comando di Nvidia e del nuovo fronte di guerra in Libia. In evidenza anche il lungo stop che attende Jannik Sinner: l'intervento forse già oggi in Finlandia
- Ci sono ancora gli sviluppi del suicidio di Gianni De Gennaro sulle aperture della maggior parte dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera trova spazio l'ultimo video del capo della Polizia, mentre effettua lo sparo di prova prima di togliersi la vita. Nelle lettere il riferimento a quello che neppure la mafia aveva ottenuto. Fotonotizia per l'operazione al ginocchio che attende Jannik Sinner in Finlandia: lo aspettano mesi di stop
- 'De Gennaro accusa' titola La Repubblica, con riferimento al testamento politico dell'ex numero uno della Polizia, che difende la propria innocenza e consegna l'archivio digitale. Quattro le lettere destinate ai familiari, alla Procura che voleva arrestarlo e agli amici per la pubblicazione. Nvidia richiama Huang e il titolo in Borsa recupera mille miliardi
- Sulla Stampa c'è spazio per la raccolta privata della carte inedite di Papa Francesco, curata dallo storico collaboratore, il cardinale Fernandez. "Ho visto il diavolo", dice Bergoglio. Zuppi: "Quegli appunti ci svelano un uomo mistico, che non conoscevamo". Mediterraneo, Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa. L'ex procuratore di Palermo Caselli: De Gennaro salvò l'Italia dall'abisso mafioso
- Si parla delle 'lettere contese' di De Gennaro anche sul Messaggero: il dossier più corposo è per l'accusatore De Luca, ma altre procure vogliono acquisire le missive. Libia, Kiev rivendica l'attacco ai russi: la guerra in Ucraina è arrivata vicina all'Italia. Per Sinner in vista uno stop di quattro mesi. Potrebbe rientrare per gli Internazionali al Foro Italico
- L'intervento chirurgico a cui si sottoporrà l'ex numero uno al mondo domina anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, dove si parla della 'partita più dura'. L'operazione forse già oggi in Finlandia: può stare fuori 4-5 mesi. Berrettini: "Tornerà numero uno". Torna la Champions League, stasera in campo Como e Napoli
- Il Napoli di Allegri fa visita al Manchester City e sulla prima del Corriere dello Sport c'è spazio per le speranze di Allegri in vista di un match sulla carta proibitivo. Il tecnico: "Non è una gara da dentro o fuori. Taglio alto anche qui per lo stop di Sinner, quantificato ancora una volta in 4-5 mesi
- Anche su Tuttosport la fotonotizia principale è riservata allo stop forzato di Sinner, che potrebbe tornare solo ad aprile per gli Internazionali di Roma. La Juve dà la caccia a un nuovo numero 9: Scamacca, Varela e Sorloth i nomi in lizza
- 'De Gennaro e la pista rossa' titola Il Giornale, tirnado in ballo 'l'assalto a Berlusconi e il ruolo dell'Antimafia'. Al vaglio le impronte digitali e un hard disk trovato nella villa. La guerra alle porte: Kiev colpisce due navi russe nel mare della Libia
- Sul Sole 24 Ore il nuovo schock Nvidia col ritorno al vertice di Hwuang. Il titolo vola (+31%), rally diWall Street. Condono edizilio, la maggioranza punta alla norma taglia arretrati
- 'Zelensky ci porta la guerra in casa' titola, invece, Il Fatto Quotidiano, sottolinenando l'irritazione del governo italiano per i raid sulla navi russe: rischi per i soldati italiani e per Tripoli. Nvidia, il ritorno di Hwuang porta un trilione ai soci
- Su Libero si legge che 'Conte perde la testa', con l'ex premier che 'in Commissione Covid sbrocca e attacca FdI e le Regioni'. La morte di Di Gennaro fa litigare tre procure
- Anche sul Manifesto grosso spazio per la rivendicazione da parte dell'Ucraina del raid che affondato una nave da guerra russa nel porto libico di Bengasi e colpito una nave cargo nelle stessa acque. Gaza ridotta a una "distesa tossica": pubblicato il rapporto di oxfame e Ceobs sugli effetti dell'offensiva israeliana sull'ambiente palestinese
- Sul Qn, anche in questo caso, si parla di 'guerra nel Mediterraneo'. A centro pagina intervista esclusiva di Gaia Tortora ad Alberto Stasi, che parla anche del suo desiderio di diventare padre: ma come si racconta Garlasco a un figlio?
- La lettera di Di Gennaro al suo principale accusatore in apertura anche su Domani, assieme alla scelta del presidente Mattarella sul funerale. Senza esequie di Stato, la presena del Colle non è obbligatoria. Aperto nuovo filone sulle stragi
- 'La guerra ai confini dell'Italia' titola, infine, Il Mattino riportando la notizia dell'attacco ucraino alle navi russe nei pressi di Bengasi. Zelensky: "Un blitz esemplare". L'ira di Tripoli: inaccetabile. De Gennaro, colleghi in pressing sui pm: "Lettere da rivelare"