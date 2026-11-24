Sono ancora i particolari della vicenda De Gennaro a prendersi le prime pagine dei giornali in edicola stamattina. Ampio spazio per l'ultimo video dell'ex capo della Polizia, con lo sparo di prova prima di togliersi la vita, e lettere destinate a familiari, amici e accusatori. Si parla pure del ritorno di Huang al comando di Nvidia e del nuovo fronte di guerra in Libia. In evidenza anche il lungo stop che attende Jannik Sinner: l'intervento forse già oggi in Finlandia