Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso per un probabile malore. "Lo studente, grande di età e cardiopatico, pretendeva giustamente il posto in studentato che gli spettava di diritto - ha scritto 'Cambiare Rotta Roma' su Facebook - e aveva addirittura portato avanti uno sciopero della fame silenzioso per avere risposte"

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella tenda allestita vicino alla statua della Minerva all'interno della città universitaria. Il 58enne era studente dell'ateneo La Sapienza. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso per un probabile malore. Secondo 'Cambiare Rotta Roma' l’uomo era "uno studente di Fisica Sapienza in tenda da settimane in attesa di risposte sullo studentato". "Lo studente, grande di età e cardiopatico, pretendeva giustamente il posto in studentato che gli spettava di diritto e aveva addirittura portato avanti uno sciopero della fame silenzioso (cioè rifiutando attenzione mediatica e delle realtà politiche) per avere risposte", continua 'Cambiare Rotta Roma' su Facebook, convocando per domani alle 11 una conferenza stampa alla Minerva.

La rettrice della Sapienza: “Dolore per scomparsa studente”

"La rettrice Antonella Polimeni e l'intera comunità Sapienza esprimono profondo dolore per la scomparsa di uno studente che, in questi giorni, sostava tra gli spazi di Fisica e all'interno della Città universitaria. In un momento così doloroso, il pensiero dell'Ateneo è rivolto a quanti lo hanno conosciuto e gli sono stati vicini, ai quali esprimo sincero cordoglio e vicinanza", ha sottolineato la rettrice dell'Università di Roma Sapienza Antonella Polimeni sulla notizia dello studente deceduto.

"Nei giorni scorsi, le strutture universitarie hanno avuto diverse ripetute interlocuzioni dirette con lui e sono intervenute, coinvolgendo i servizi sanitari e le autorità territoriali competenti, nell'ambito di un percorso che ha portato a individuare e proporre soluzioni concrete di accoglienza e sostegno - sottolinea Polimeni - Nel rispetto della dignità della persona, della riservatezza della sua vicenda e degli accertamenti necessari a chiarire le circostanze del decesso, Sapienza assicura la propria piena collaborazione con le autorità competenti".