"Ero un attimo distratto a parlare con degli amici. Non c'era nessun passante e, a un certo punto, mi è arrivata una coltellata". Così, ai microfoni di Ore 11, la trasmissione condotta da Milo Infante su Retequattro, il 21enne accoltellato sabato sera a Milano in zona Città Studi pochi minuti dopo un altro passante. I carabinieri ipotizzano che i due siano stati colpiti dalla stessa persona. Le due vittime, trasportate in ospedale, hanno riportato soltanto lievi ferite. "L'aggressore? Non so chi sia - dice il ferito - Era vestito di nero e sembrava un ragazzo molto giovane, più di me. I miei amici per prima cosa hanno chiamato i soccorsi, io i genitori. Scosso? No, sapevo già che prima o poi sarebbe successa una roba del genere, magari non a me. Però, essendo all'ordine del giorno sentire aggressioni a Milano, esco sempre di casa con la concezione di stare attento qui attorno. Ero un attimo distratto ed è successo".