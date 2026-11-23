Trenord annuncia l'integrazione su Google Maps dei dati in tempo reale sulla circolazione dei treni regionali, suburbani, aeroportuali. L'azienda lombarda è il primo operatore ferroviario in Italia a offrire questa funzionalità, che permette agli utenti di consultare direttamente su Google Maps dati live sull'andamento del viaggio in treno, durante la corsa. L'iniziativa favorisce una mobilità sempre più integrata e digitale, facilitando la combinazione del treno con altre modalità di spostamento - tra cui auto, trasporto pubblico urbano e interurbano, bicicletta - e consente di gestire l'intero viaggio in tempo reale.

In Lombardia aggiornamenti live sul viaggio in treno

La nuova funzionalità è pensata sia per gli utilizzatori saltuari del servizio ferroviario, sia per i passeggeri aeroportuali e per le persone che raggiungono la Lombardia per turismo o lavoro. "Google Maps è una delle piattaforme di navigazione più utilizzate in Italia, che consente di pianificare il proprio itinerario dall'inizio alla fine, integrando diverse modalità di trasporto", afferma l'amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini. "Ora il treno - prosegue - aggiunge la componente real time a questo puzzle. Con questa implementazione, vogliamo intercettare anche chi non utilizza ancora il treno come mezzo di trasporto, facendo conoscere loro l'ampia offerta dei servizi Trenord. L'obiettivo è portare ancora più persone a considerare il treno per i propri spostamenti, in un'ottica di piena intermodalità". "La collaborazione tra Google e Trenord oggi compie un nuovo passo avanti - ha commentato Fabio Galetto, Direttore Travel di Google Italy. Siamo entusiasti di aver lavorato insieme per rendere la mobilità quotidiana sempre più semplice, connessa e accessibile grazie alla nostra tecnologia".