Dopo le telefonate con numeri contraffatti che riproducono quelli reali delle caserme, i truffatori ora utilizzano anche le videochiamate di WhatsApp accompagnate dalla foto profilo di un militare in uniforme. L'ultimo episodio è avvenuto a Mugnano di Napoli, dove un uomo di 59 anni e la figlia sono riusciti a sventare il tentativo di truffa

La truffa del finto carabiniere cambia forma: ora le vittime possono essere ingannate anche su WhatsApp. Dopo le telefonate con numeri contraffatti che riproducono quelli reali delle caserme, i malviventi ora utilizzano anche le videochiamate di WhatsApp accompagnate dalla foto profilo di un militare in uniforme. L'ultimo episodio è stato segnalato a Mugnano di Napoli, dove un uomo di 59 anni e la figlia 21enne sono riusciti a sventare il tentativo di truffa.

Il caso a Mugnano di Napoli

Il raggiro al 59enne inizia con una telefonata sulla linea fissa. Un finto carabiniere gli riferisce che la sua auto sarebbe coinvolta in alcune rapine e che la targa del veicolo sarebbe stata individuata durante le indagini. Per questo, l'uomo è chiamato a recarsi in caserma per accertamenti. Nel frattempo, i truffatori riescono a ottenere anche il numero di telefono della figlia di 21 anni che, poco dopo, riceve su WhatsApp una videochiamata da un utente che ha come immagine del profilo la foto di un carabiniere in uniforme. La telecamera è disattivata. I truffatori chiedono alla 21enne di mostrare i gioielli custoditi in casa perché, sostengono, è necessario confrontarli con quelli rubati durante le rapine.

Il piano sventato

Nel frattempo, il padre decide di chiamare il 112 per verificare i fatti e, parlando con i carabinieri, scopre di essere finito nel mirino di una truffa. Dopo essere tornato immediatamente a casa, interrompe la videochiamata ancora in corso con la figlia, per poi recarsi dai carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli per presentare denuncia.