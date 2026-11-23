Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali fenomeni su Liguria e settori alpini, nuvolosità e spazi di sereno altrove. In serata e in nottata tempo per lo più asciutto ovunque con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati. Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata e in nottata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi specie sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite, locali piogge su Campania e Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, precipitazioni sparse sulla Campania. In serata e nella notte ancora fenomeni sulla Campania e in estensione anche a Calabria e Isole Maggiori. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.