Introduzione
Oggi e domani breve tregua, da mercoledì nuovo fronte atlantico con fase perturbata al Centro-Nord e neve sulle Alpi, in estensione al versante tirrenico del Centro-Sud. Neve a quote più elevate in Appennino. Allerta gialla in Emilia Romagna e Umbria, forte vento e mareggiate in Toscana e Campania
Quello che devi sapere
Nuovo fronte atlantico al Centro-Nord con neve su Alpi
Breve tregua del maltempo che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni. Oggi sono previsti residui piovaschi nelle Marche, in Abruzzo, Molise e Calabria, poi sono previste ampie schiarite e nebbie in Pianura Padana. Domani prevarrà il sole quindi le condizioni meteo miglioreranno con nebbie al Nord e nelle valli interne, salvo isolati piovaschi serali sulla Liguria ma il giorno successivo si aprirà un nuovo fronte atlantico al Centro-Nord. Da mercoledì un nuovo fronte atlantico arriverà al Centro-Nord con neve sulle Alpi oltre gli 800-900 metri, poi al Centro-Sud tirrenico. Neve in Appennino oltre i 1800-2000 metri.
Maltempo in arrivo sull'Italia con piogge e temporali
Condizioni meteo sull'Italia in peggioramento con piogge e possibili temporali a partire dal medio-alto versante tirrenico e in successiva estensione su buona parte del centro-nord, con nevicate sulle Alpi a quote di montagna e, in Trentino Alto Adige, fin sui 700/900 metri e puntualmente anche più in basso al mattino. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, dalla giornata di domenica 22 novembre, "l'instabilità si estenderà anche sul basso versante tirrenico entro sera, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest'oggi, mantenendosi tipicamente autunnali".
Protezione civile: allerta gialla in Emilia Romagna e Umbria
La perturbazione atlantica che sta interessando gran parte del nostro Paese, avanzando da Ovest verso Est, andrà a interessare anche le regioni meridionali, associata a una generale intensificazione della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. L’avviso prevede venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui relativi settori costieri e montuosi esposti, con raffiche di burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per oggi allerta gialla su settori di Emilia-Romagna e Umbria.
In Campania allerta per venti forti, mare agitato
La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo per venti forti o localmente molto forti dai quadranti occidentali con raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. L'avviso riguarda l'intero territorio regionale fino alle ore 18 di oggi. Il fenomeno delle mareggiate interessa le zone costiere: Piana campana, Napoli, isole e area Vesuviana, penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e alto Sele, Piana Sele, alto e basso Cilento.
Allerta meteo per vento e mareggiate in Toscana
Il maltempo continua a flagellare la Toscana costiera. A preoccupare maggiormente, in queste ore, sono il vento forte e le mareggiate. La sala operativa della protezione civile della Toscana ha emesso una allerta gialla per vento forte e mareggiate su costa e Arcipelago toscano fino alle ore 12 di oggi. Mareggiate e vento forte con raffiche superiori ai 100 km orari registrate alla Gorgona. Le piogge isolate e deboli di oggi sulle zone nord-ovest domani si estenderanno nel pomeriggio a tutto il territorio regionale con possibili temporali sparsi. In ampliamento anche le aree interessate dal vento con forti raffiche dal pomeriggio fino a 50-60 km/h in pianura e fino a 60-80 in Alto Mugello e sul crinale appenninico orientale.
Le previsioni per oggi
Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali fenomeni su Liguria e settori alpini, nuvolosità e spazi di sereno altrove. In serata e in nottata tempo per lo più asciutto ovunque con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati. Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata e in nottata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi specie sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite, locali piogge su Campania e Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, precipitazioni sparse sulla Campania. In serata e nella notte ancora fenomeni sulla Campania e in estensione anche a Calabria e Isole Maggiori. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni per domani
Nord: La giornata vedrà un progressivo aumento della nuvolosità a partire da ovest, con locali piovaschi serali su Liguria e basso Piemonte. Intensificazione dei fenomeni entro la notte successiva. Centro: Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali nebbie al mattino nelle conche interne. Temperature massime fino a 17 gradi; venti da direzioni variabili. Sud: La giornata trascorrerà stabile e soleggiata su quasi tutti i settori, con nubi irregolari di passaggio. Temperature massime fino a 19°C.
Previsioni per mercoledì
Nord: Il tempo risulterà perturbato con piogge diffuse e abbondanti su quasi tutte le regioni e nevicate estese sui rilievi montuosi alpini. Centro: Mercoledì una perturbazione porterà piogge e rovesci diffusi su tutte le regioni, anche a carattere temporalesco sui settori tirrenici. Sud: Cielo molto nuvoloso con piogge e locali rovesci sui versanti tirrenici, ampie schiarite altrove. Venti forti dai quadranti meridionali.