Introduzione

Torna il maltempo sull'Italia. Dopo la pausa stabile dei giorni scorsi, l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica determina oggi una nuova ondata di instabilità, con precipitazioni e temporali soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Si registrano nevicate sulle Alpi a quote di montagna e fino ai 700/900 metri in Trentino Alto Adige. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione in Toscana e gialla in altre 6 regioni: Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Lazio e Molise. Ecco le previsioni.