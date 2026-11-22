Introduzione
Torna il maltempo sull'Italia. Dopo la pausa stabile dei giorni scorsi, l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica determina oggi una nuova ondata di instabilità, con precipitazioni e temporali soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Si registrano nevicate sulle Alpi a quote di montagna e fino ai 700/900 metri in Trentino Alto Adige. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione in Toscana e gialla in altre 6 regioni: Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Lazio e Molise. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
La nuova ondata di maltempo
Nella giornata di oggi, domenica 22 novembre, si registrano piogge e temporali a partire dal medio-alto versante tirrenico. A causa di una nuova perturbazione atlantica, le precipitazioni si estenderanno anche su buona parte del Centro-Nord. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l'instabilità colpirà anche "il basso versante tirrenico entro sera, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest'oggi, mantenendosi tipicamente autunnali".
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La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico sui bacini settentrionali della Toscana, in vigore fino alle 18 di oggi. Le zone interessate sono soprattutto la Lunigiana, la Versilia, la Garfagnana, la Valle del Serchio e la Val di Lima. Bollino giallo invece in altre 6 regioni: Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Lazio e Molise.
Piogge e temporali
L'ondata di maltempo porterà piogge più intense soprattutto su Liguria di Levante, alta Toscana, Lombardia orientale, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Entro la serata le precipitazioni si estenderanno anche alle regioni tirreniche centro-meridionali coinvolgendo Lazio e Campania, oltre alle aree interne dell'Umbria e localmente ai settori settentrionali della Puglia.
Neve sulle Alpi
Sulle Alpi centro-occidentali si registrano nevicate, intorno a 1.000-1.200 metri. Anche tra Dolomiti e Carnia è prevista neve anche scendendo fino a 900-1000 metri, con possibili accumuli al suolo tra 15-20 centimetri. Lungo la dorsale appenninica, i fiocchi cadranno oltre i 1.500-1.700 metri sull'Appennino settentrionale e oltre i 1.700-1.900 metri su quello centrale. Privi di fenomeni nevosi invece i settori appenninici meridionali.
Forti raffiche di vento
Si registrano anche forti raffiche di vento di Libeccio e Scirocco sui bacini occidentali, con velocità medie tra 30 e 40 km/h e raffiche fino a 60 km/h. In serata, i venti cambieranno direzione: la Bora interesserà l'alto Adriatico, con velocità tra 30 e 40 km/h, mentre il Maestrale si intensificherà sulla Sardegna, con raffiche fino a 80-90 km/h.
Le previsioni di oggi
- Nord: Giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse, più intense sulle regioni occidentali, soprattutto tra Liguria ed Emilia, poi sul Veneto orientale e sul Friuli Venezia Giulia. Nevicate diffuse sulle Alpi mediamente sopra i 1.000 metri. In serata irrompe fortemente il Maestrale e il tempo migliorerà. Temperature massime attesi tra i 6°C a Trento e Bolzano, i 9°C a Milano e Torino e i 15°C a Genova.
- Centro e Sardegna: Cielo in gran parte coperto e precipitazioni più diffuse e moderate sulla Toscana, più modeste sul resto dei settori, soprattutto su Umbria e Lazio. Schiarite soleggiate sulle Adriatiche e in Sardegna. Valori massimi compresi tra i 13-14°C di Campobasso e l'Aquila e i 18°C di Roma e Pescara
- Sud e Sicilia: Tempo in gran parte asciutto, ma parzialmente soleggiato. Previste precipitazioni irregolari sulla Campania e in tarda serata anche sulla Calabria tirrenica. Schiarite soleggiate altrove. Massime attesi tra i 14°C di Potenza e i 23°C di Palermo.
Le previsioni di domani, 23 novembre
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo in gran parte asciutto, ma il cielo sarà spesso coperto al mattino sulle regioni nordorientali e con nubi sparse altrove. Pomeriggio con schiarite anche sui settori orientali. Previste brevi nevicate sui confini alpini sotto i 900 metri. Valori massimi attesi tra i 9-12°C di Aosta, Bolzano e Bologna e i 17°C di Genova.
- Centro e Sardegna: Tempo parzialmente soleggiato. Sui settori adriatici presenti nubi anche compatte, che potranno provocare precipitazioni sparse, soprattutto nel pomeriggio. Temperature massime compresi tra i 12-13°C di Perugia e Campobasso e i 18°C di Roma.
- Sud e Sicilia: La giornata sarà contrassegnata da un tempo parzialmente soleggiato o localmente sereno. Nuvolosità compatta sui settori tirrenici peninsulari, anche con piogge sparse tra Cilento e Calabria tirrenica. Locali piovaschi potranno interessare anche il Salento. Valori massimi attesi tra i 12°C di Potenza e i 18-19°C di tante altre città.