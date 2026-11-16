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Milano, anziano ucciso dopo truffa "finto carabiniere": i due fermati restano in carcere

Cronaca

Le esigenze cautelari che hanno portato la gip di Milano Lorenza Pasquinelli a convalidare il fermo per i due giovani egiziani di 19 e 22 anni coinvolti nella rapina in casa di Nicola Luciano Re sono il pericolo di fuga e reiterazione del reato

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Il pericolo di fuga e quello di tornare a colpire persone anziane, considerate particolarmente vulnerabili. Sono le esigenze cautelari che hanno portato la gip di Milano Lorenza Pasquinelli a convalidare il fermo e disporre il carcere per i due giovani egiziani di 19 e 22 anni coinvolti nella rapina in casa di Nicola Luciano Re, il pensionato di 92 anni morto il 28 ottobre dopo essere stato aggredito durante un tentativo di truffa con la tecnica del falso carabiniere. Secondo la giudice, sussiste un "serio e concreto pericolo che gli indagati, ove lasciati in libertà, proseguano nell'attività delittuosa già intrapresa, reiterando condotte della stessa specie in danno di soggetti particolarmente vulnerabili". Il colpo del 27 ottobre, scrive la gip, non sarebbe stato un episodio isolato, ma si inserirebbe in un sistema organizzato di truffe, con una precisa ripartizione dei ruoli: dal contatto telefonico con le vittime agli incaricati di entrare nelle abitazioni per ritirare denaro e preziosi, fino alla consegna dei beni a terzi. A rafforzare il rischio di reiterazione è soprattutto la successione ravvicinata di altri episodi. L'ordinanza ricostruisce un tentativo di truffa ai danni di un'anziana a Novate Milanese il 5 novembre e l'arresto in flagranza dei due, il 7 novembre, dopo un'altra truffa ai danni di una donna. Nello zaino di Hassan erano stati trovati i gioielli appena sottratti alla vittima. La gip evidenzia anche il pericolo di fuga, richiamando una conversazione intercettata il 13 novembre, nella quale Hassan ha manifestato l'intenzione di lasciare l'Italia, trovando la condivisione di Abouelfetouh. I due hanno inoltre parlato di come eliminare possibili prove e concordare una versione difensiva. Tra gli elementi valutati anche la precarietà della loro posizione sul territorio nazionale e i tentativi di disfarsi di indumenti e oggetti utilizzati durante il colpo.

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