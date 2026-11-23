La vicenda risale alla notte del 16 novembre ed è avvenuto sul litorale romano. La vittima è stata minacciata con coltello. L'uomo è stato trovato dai carabinieri oggi ed è in carcere a Velletri

Avrebbe sequestrato e costretto a subire un rapporto sessuale l'ex compagna, minacciandola con un coltello. Un 32enne di Ardea è stato sottoposto a fermo dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e atti persecutori. La vicenda risale alla notte del 16 novembre, quando l'uomo avrebbe convinto la 26enne a raggiungerlo in un parcheggio isolato, per poi costringerla, minacciandola con un coltello da cucina, a salire sulla propria auto e condurla in un edificio abbandonato, dove sarebbe avvenuto lo stupro. La donna, rientrata a casa, ha chiamato il 112 e presentato denuncia. Le ricerche dei militari si sono concluse questa mattina, quando il 32enne è stato rintracciato a piedi sul lungomare di Ardea. L'uomo è stato portato nel carcere di Velletri.