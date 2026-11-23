Salute e Benessere

Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità hanno diffuso una serie di consigli, dopo i recenti casi di listeriosi. Tra gli alimenti più a rischio ci sono i formaggi con muffa, il paté, il latte crudo e il salmone affumicato, oltre ai salumi poco stagionati e i cibi poco cotti. A rischio anche frutta e verdura, se non adeguatamente lavate