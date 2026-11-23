Nuovi avvisi di richiamo sul sito del ministero della Salute. Oltre al prodotto ittico, segnalati anche una salsiccia di suino e pomodori datterini per presenza di salmonella
Ritirato un lotto di insalata di mare 'MareVivo' per la presenza di listeria monocytogenes. Il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un avviso per le confezioni da 250 grammi del lotto di produzione INSM11/11/26 con data di scadenza 24-11-2026. La raccomandazione è di "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita".
Salsiccia e pomodori datterini richiamati per salmonella
Richiamato anche un lotto di salsiccia di suino di Maxi Ges Srl, scadenza 14-11-2026, in questo caso per salmonella. Segnalato infine un ulteriore richiamo per salmonella che riguarda il lotto 4406 di pomodori datterini commercializzati da L'Ortofrutticola F Srl, con sede a Niscemi (Caltanissetta). Il produttore è Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C., con stabilimento in C/ Fanello M.O.F. Box 50, a Vittoria (Ragusa). Il marchio di identificazione dello stabilimento è Mediterranea Snc di Milanese R. & C.
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