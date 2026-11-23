Un 46enne di origine cubana è stato arrestato nel Forlivese con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, ieri sera, avrebbe accoltellato più volte la compagna in un'abitazione di Santa Sofia. Secondo quanto emerso, tra i due sarebbe nata una lite in casa sfociata poi in aggressione in strada: la vittima sarebbe riuscita in un primo momento a scappare ma lui l'avrebbe inseguita con un grosso coltello da cucina arrivando a colpirla almeno tre volte. Allertati dai vicini, sul posto sono arrivati in poco tempo i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Meldola. La donna è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Arrestato l'uomo che deve rispondere di tentato femminicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi.