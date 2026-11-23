Accanto al primato italiano, la signora Lucia Laura San Genito ha raggiunto anche un altro traguardo, è la terza nel mondo, dopo una britannica di 117 anni e una statunitense di 116 anni già compiuti

Un traguardo da record. Ieri, 22 novembre, a Sturno, in provincia di Avellino, Lucia Laura San Genito ha compiuto 116 anni diventando la persona più longeva d'Italia. E non è tutto, perché anche nel mondo la signora, nota come nonna Laurina, vanta una posizione di tutto rilievo, è infatti la terza, dopo la britannica Ethel Caterham (117 anni) e la statunitense Naomi Whitehead (116 anni già compiuti). Accanto a lei in questo giorno di festa anche il sindaco del piccolo comune campano, con poco più di duemila abitanti, Vito Di Leo, e soprattutto una torta realizzata per la grande occasione con il numero 116 disegnato sopra, per rendere questo momento ancor più memorabile.