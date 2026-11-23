Le richieste dalla pm

La giudice Martina Tosetti ha riconosciuto la richiesta di condanna avanzata dalla pm Patrizia Petruzziello, che aveva chiesto una condanna a 30 anni basandosi sulle tracce di Dna trovate, a distanza di quasi tre decenni, sulla scena del crimine. Per individuarle, risalendo così a lui, è stato necessario l'utilizzo della banca dati del ministero della Giustizia e del profilo genetico di un parente detenuto nel carcere di Brescia. Per l'accusa, Verduci avrebbe agito per la reazione di Borrelli a un tentativo di furto.

La difesa

La difesa, rappresentata dagli avvocati Emanuele Canepa e Andrea Volpe, aveva contestato la ricostruzione accusatoria, mettendo in discussione in particolare le tracce di sangue ritenute riconducibili a Verduci. Secondo i legali, quelle tracce potevano essere compatibili con una ferita riportata dall'uomo durante la sua attività lavorativa e precedente ai fatti. Gli avvocati avevano inoltre criticato l'attività investigativa della Procura, sostenendo che alcuni elementi e alcune vecchie piste non fossero stati adeguatamente approfonditi. Ad assistere alla sentenza la figlia della vittima, assistita dall'avvocato Rachele De Stefanis. Nei suoi confronti la giudice ha stabilito una provvisionale di 150 mila euro. Nella sentenza la giudice ha escluso l'aggravante dei futili motivi, ma ha confermato quello della crudeltà. Prescritta l'accusa di rapina, reato per cui era a processo lo stesso Verduci per un episodio legato al 2023.