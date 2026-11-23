In una nota Anna Parretta e Silvia De Santis, rispettivamente presidente e direttrice di Legambiente Calabria, dichiarano: "I segnali della crisi climatica in corso sono sempre più evidenti e frequenti anche se, paradossalmente, continuiamo ad etichettarli come maltempo"

"I segnali della crisi climatica in corso sono sempre più evidenti e frequenti anche se, paradossalmente, continuiamo ad etichettarli come maltempo".

Lo dichiarano in una nota Anna Parretta e Silvia De Santis, rispettivamente presidente e direttrice di Legambiente Calabria.



"In queste ore, in Calabria, stiamo assistendo al mare in burrasca e a forti raffiche di vento che si stanno verificando su quasi tutto il territorio regionale, creando danni e notevoli disagi - proseguono Parretta e De Santis.

Proprio nei giorni in cui celebriamo la Festa dell'albero, una delle campagne storiche di Legambiente particolarmente importante per la tutela del verde, siamo costretti a vedere alberi divelti dalla forza della natura. Uno scenario che, purtroppo, apparterrà sempre di più al nostro quotidiano se non adotteremo azioni urgenti ed incisive di mitigazione e contestualmente adatteremo città e territori al clima che cambia".

"In Calabria - osservano - solo da gennaio di quest'anno si sono verificati oltre 20 eventi metereologici estremi che hanno causato danni. I temi ambientali devono tornare urgentemente al centro dell'agenda politica sia a livello nazionale che a livello locale: per questo è importante essere in piazza a Roma il 5 dicembre per la manifestazione 'La Terra chiamò'".

"Legambiente Calabria - concludono - sta organizzando un autobus per consentire la partecipazione anche dalla nostra regione: chi lo desidera può contattarci".

