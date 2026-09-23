Marin Jelenic, accusato dell'omicidio del 34enne Alessandro Ambrosio, è stato portato via dall'aula perché ha cominciato a prendere a pugni e calci la gabbia di vetro dove era rinchiuso e ad insultare la sua avvocata, con parolacce e sputi. L'imputato, che è stato dichiarato capace di intendere e volere dalla perizia psichiatrica, è stato quindi condotto nuovamente in carcere ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È ripreso oggi, mercoledì 23 settembre, con momenti di tensione in aula, davanti alla Corte d’Assise di Bologna, il processo a Marin Jelenic, il 36enne croato senza fissa dimora accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, ucciso con una coltellata alla schiena il 5 gennaio scorso nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Il movente dell’aggressione non è ancora stato chiarito. Al centro dell’udienza odierna c’era la perizia psichiatrica disposta dalla Corte: il perito Domenico Berardi ha concluso che Jelenic è capace di intendere e di volere e di partecipare al processo. In aula sono stati ascoltati anche i consulenti delle parti.

Marin Jelenic - ©IPA/Fotogramma

L'avvocata della difesa ha chiesto di essere dispensata dall'incarico Durante la deposizione del perito, l’imputato si è scagliato contro le pareti della gabbia di vetro, insultando le guardie e la sua legale e sputando, oltre a dire che questo "è un processo politico, condotto in modo indegno e mafioso e che l'Italia è un Paese mafioso". Il presidente ha disposto il suo allontanamento dall’aula e il trasferimento in carcere. L’avvocata di Jelenic, Marialuisa Marcuccio, dopo gli insulti ricevuti, ha chiesto di essere dispensata dall’incarico. L’udienza è presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, con il pm Michele Martorelli. I genitori della vittima, Luigi e Lisa Ambrosio, sono costituiti parte civile con l’avvocato Simone Sabattini. In aula anche la fidanzata di Alessandro e altri familiari. Leggi anche Operaio morto al Colosseo, aveva 22 anni: caduto da 10 metri

Alessandro Ambrosio

La perizia: "Capace di intendere e di volere" "Quando lo abbiamo visitato, si è presentato in buono stato, lucido, orientato, coerente, in controllo della situazione", è stato il resoconto, in aula a Bologna di Berardi. Per il perito della Corte d'assise, l’uomo non ha manifestato problemi psicotici: "Non sono mai emersi sintomi deliranti". Il perito ha descritto l’imputato come "intelligente, abile. Ha cercato di gestire la situazione ed era molto spigliato" così come "è rimasto sempre freddo, distante". Nel corso dell’esame, ha aggiunto Berardi, Jelenic ha negato ogni coinvolgimento nell’omicidio e ha insistito per parlare in inglese nonostante conosca bene l’italiano. Il professionista ha inoltre riferito che l’uomo abusa di alcol, precisando che "quando non è sotto effetto di sostanze è lucido". Leggi anche Donna muore a 56 anni dopo intervento estetico. Era in coma da 8 mesi