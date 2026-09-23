La cantante e attrice americana è nel capoluogo lombardo per la settimana della moda. La sera del 22 settembre la star ha rubato la scena allo show di inaugurazione organizzato da Vogue, dove ha sfilato e ballato in Galleria con il tennista italiano Musetti. La sera prima JLo si è concessa una cena tutta italiana in un ristorante a Brera: particolarmente apprezzati il risotto alla milanese e il tiramisù ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Milano Fashion Week è iniziata e la città si è riempita di vip. Attori, attrici, modelli e cantanti pronti a prendere parte a sfilate ed eventi come “Vogue World: Milano”, la manifestazione di moda in diretta streaming dalla Galleria Vittorio Emanuele II che ha inaugurato la settimana della moda milanese. Tra i super ospiti c’è anche Jennifer Lopez, invitata d’eccellenza allo show organizzato da Anna Wintour per Condé Nast. Capelli sciolti e ondulati, trucco luminoso e un lungo abito bustier nero ricamato con perline firmato Dolce e Gabbana per la diva americana che ha rubato la scena sfilando e volteggiando in galelria accompagnata dal tennista italiano Lorenzo Musetti.

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La cena a Brera Prima del grande evento di Vogue, però, la cantante e attrice ha voluto concedersi una serata di tranquillità e buon cibo italiano. Jennifer Lopez, che alloggia all’hotel Palazzo Parigi in zona Turati, è andata a cena al ristorante La Gioia San Marco, a Brera. Il locale non è nuovo alla presenza di vip da tutto il mondo che lo scelgono come meta culinaria dei loro viaggi a Milano. In questo caso, però, l’arrivo della diva americana non era programmato: il ristorante, come raccontato dallo stesso proprietario al Corriere della Sera, ha ricevuto una chiamata intorno alle 21 di lunedì sera con la richiesta di un tavolo per una celebrità internazionale. L’identità di Jennifer Lopez è stata svelata solo quando la cantante è arrivata al locale, scortata dai suoi bodyguard. Vedi anche Milano Fashion Week, la sfilata Prada Primavera/Estate 2027. FOTO