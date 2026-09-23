Ragazzo pianifica aggressione con coltello a docente, fermato

Il ragazzino di 14 anni di Lamezia Terme stava organizzando su un gruppo Telegram un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti in tempo, fermando lo studente e sequestrando l'arma e il cellulare

Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era uno studente di 14 anni dell'Istituto comprensivo Nicotera-Costabile di Lamezia Terme che, su un gruppo Telegram, stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri, come riporta la Gazzetta del Sud, sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano. Secondo quanto si è appreso, i carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbero sequestrato anche il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social.