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Ragazzo pianifica aggressione con coltello a docente, fermato dai carabinieri

Cronaca
©Ansa

Il ragazzino di 14 anni di Lamezia Terme stava organizzando su un gruppo Telegram un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti in tempo, fermando lo studente e sequestrando l'arma e il cellulare

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Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era uno studente di 14 anni dell'Istituto comprensivo Nicotera-Costabile di Lamezia Terme che, su un gruppo Telegram, stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri, come riporta la Gazzetta del Sud, sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano. Secondo quanto si è appreso, i carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbero sequestrato anche il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social.

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