Andrea Moretti, chi era l'operaio morto precipitando dal Colosseo

Originario della frazione Tottea del Comune di Crognaleto, in provincia di Teramo, era un operaio rocciatore. Aveva seguito le orme del padre, operaio anche lui per diverso tempo e costretto a lasciare il lavoro, circa trent'anni fa, proprio a causa di un infortunio. Tra le sue passioni le montagne della sua zona di nascita, l’equitazione e il tiro con l’arco

La Procura di Roma ha deciso di procedere per omicidio colposo in relazione alla morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore 22enne precipitato la scorsa notte nel corso di lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione presso il Colosseo. Il procedimento, correlato alle norme sulla sicurezza del lavoro, viene coordinato dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio ed è, per il momento, contro ignoti. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno acquisendo una serie di documenti per accertare eventuali responsabilità. Contestaulmente è stata anche predisposta l'autopsia sul corpo del ragazzo.

Chi era Andrea Moretti

Andrea Moretti era originario della frazione Tottea del Comune di Crognaleto, in provincia di Teramo. Operaio rocciatore, era specializzato nel suo ambito ed anche piuttosto esperto nonostante la sua giovane età. Aveva seguito le orme del padre, operaio anche lui per diverso tempo e costretto a lasciare il lavoro, circa trent'anni fa, proprio a causa di un infortunio che lo ha reso invalido. Lascia, appunto, il padre Fabrizio, ma anche la madre Silvana e le tre sorelle maggiori Laura, Sara e Katia. Come segnala il quotidiano "La Repubblica", dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore, Andrea aveva deciso di spostarsi a Firenze per studiare alle Belle Arti, per poi cambiare idea e dedicarsi principlamente al lavoro. Trovata un'occupazione in una ditta del suo paese natìo, specializzata proprio nei lavori in quota, ha iniziato a muoversi per l'Italia in vari cantieri. Tra le sue passioni le montagne della sua zona di nascita, l’equitazione e il tiro con l’arco.

Il lutto cittadino

Molto scosso dalla tragedia il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, amico personale di Andrea Moretti, che ha descritto il 22enne come un "ragazzo solare, amante della vita, della sua terra, legato alle amicizie e ai cavalli, la sua passione". Il primo cittadino del comune abruzzese ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.