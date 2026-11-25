La sanzione comminata ai tre maggiori produttori mondiali, le svizzere Firmenich e Givaudan e la statunitense International Flavors & Fragrances (Iff), per aver partecipato a un cartello tra il 2019 e il 2023. Nel mirino lo scambio di informazioni sugli aumenti dei prezzi, sulle tattiche negoziali e sull'eventuale applicazione di un sovrapprezzo per l'energia

La Commissione Ue ha inflitto multe per 471,9 milioni totali ai tre maggiori produttori mondiali di fragranze, le svizzere Firmenich e Givaudan e la statunitense International Flavors & Fragrances (Iff), per aver partecipato a un cartello tra marzo 2019 e marzo 2023. Secondo l'Antitrust europea si scambiavano informazioni commercialmente sensibili, anche sui prezzi, nei loro rapporti con Unilever, il maggiore acquirente mondiale di fragranze per beni di consumo. "I cittadini di tutta Europa potrebbero aver pagato di più per la loro spesa settimanale", sottolinea la vicepresidente della Commissione Teresa Ribera.

Scambio di informazioni tra le tre società

Le tre società, secondo la Commssione europea, si scambiavano informazioni sugli aumenti dei prezzi, sulle tattiche negoziali e sull'eventuale applicazione di un sovrapprezzo per l'energia. Avevano inoltre concordato di non reclutare attivamente i dipendenti delle concorrenti che lavoravano per Unilever. Givaudan e Iff si scambiavano informazioni sensibili anche più in generale sulle loro attività nel settore delle fragranze per beni di consumo e per profumi, compresi gli obiettivi di aumento dei prezzi e lo stato delle trattative con alcuni clienti. Le società hanno così "sostituito un'autentica concorrenza con il coordinamento", rileva Bruxelles.

Multe ridotte per avere collaborato alle indagini

La sanzione più elevata, da 252,4 milioni di euro, è stata inflitta a Givaudan, seguita da Firmenich (137,7 milioni) e Iff (81,9 milioni). Tutte e tre le società hanno beneficiato di riduzioni delle multe per aver collaborato alle indagini e riconosciuto le proprie responsabilità. L'inchiesta, avviata d'ufficio dalla Commissione, è stata condotta in stretto coordinamento con le autorità antitrust britanniche e svizzere e con il Dipartimento di Giustizia statunitense.