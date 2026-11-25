Un tentativo di coinvolgere il collega in un traffico di droga sarebbe all'origine dell'aggressione con un coltello avvenuta a Milano, dove un rider di 34 anni ha ferito gravemente un connazionale di 46 anni. L'uomo, di nazionalità peruviana e irregolare in Italia, è stato fermato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione risale alla serata di lunedì 24 novembre e si è verificata in via Carpi, poco fuori da un'attività commerciale specializzata nell'affitto di biciclette elettriche e dei relativi componenti. In un primo momento, la lite tra i due colleghi era sembrata legata al possesso di una bicicletta. Dagli accertamenti è invece emerso che il contrasto sarebbe nato dal tentativo del 34enne di coinvolgere il connazionale in un traffico di stupefacenti.

Il fermo a Desio: aveva un coltello e diverse droghe

Durante la discussione il 46enne è stato colpito all'addome con diversi fendenti. Soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, è stato successivamente dimesso con una prognosi di 30 giorni. Il presunto aggressore, indicato dalla vittima, è stato rintracciato dagli investigatori della sezione Omicidi della Squadra Mobile a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Al momento del ritrovamento si era nascosto all'interno di un cespuglio e aveva con sé un coltello: gli agenti lo hanno disarmato e bloccato. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un borsone contenente alcuni indumenti, denaro contante e diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana. Gli investigatori hanno inoltre recuperato gli abiti insanguinati che avrebbe indossato durante l'aggressione. Il 34enne è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e denunciato dalla procura di Monza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.