Nuovo richiamo alimentare segnalato dal ministero della Salute. Ecco tutte le indicazioni e cosa fare se si è acquistato il prodotto
Nuove allerte alimentari da parte del ministero della Salute, che ha segnalato il richiamo precauzionale di due lotti di formaggio venduti nei supermercati Iperal con il marchio "Più Bassi Sempre", a causa della possibile presenza di Salmonella spp. Il provvedimento riguarda il prodotto della Latteria Villapinta Iemoli, confezionato in vaschette da circa 300 grammi. I lotti interessati sono il 616217, con data di scadenza 2 dicembre 2026, e il 616318, con scadenza 3 dicembre 2026. Si tratta degli unici due riferimenti da controllare per verificare se il formaggio acquistato rientra nel richiamo.
Quale formaggio è stato richiamato
Il prodotto interessato è commercializzato con l'etichetta "Più Bassi Sempre" ed è riconducibile alla Latteria Villapinta Iemoli. La produzione è stata effettuata dalla Società Agricola Iemoli Stefano, Ivan e Teodoro s.s. Il successivo confezionamento è stato curato da Iperal Supermercati Spa nello stabilimento di via Viganò 140, a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Il marchio di identificazione riportato è IT S3Y2S UE.
Cosa devono fare i consumatori
In via precauzionale, Iperal raccomanda di non consumare il formaggio appartenente ai due lotti segnalati, anche se la confezione è ancora integra. Chi fosse in possesso di una vaschetta riconducibile al richiamo può riportarla al punto vendita nel quale è stata acquistata.