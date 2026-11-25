Nuove allerte alimentari da parte del ministero della Salute, che ha segnalato il richiamo precauzionale di due lotti di formaggio venduti nei supermercati Iperal con il marchio "Più Bassi Sempre", a causa della possibile presenza di Salmonella spp. Il provvedimento riguarda il prodotto della Latteria Villapinta Iemoli, confezionato in vaschette da circa 300 grammi. I lotti interessati sono il 616217, con data di scadenza 2 dicembre 2026, e il 616318, con scadenza 3 dicembre 2026. Si tratta degli unici due riferimenti da controllare per verificare se il formaggio acquistato rientra nel richiamo.

Quale formaggio è stato richiamato

Il prodotto interessato è commercializzato con l'etichetta "Più Bassi Sempre" ed è riconducibile alla Latteria Villapinta Iemoli. La produzione è stata effettuata dalla Società Agricola Iemoli Stefano, Ivan e Teodoro s.s. Il successivo confezionamento è stato curato da Iperal Supermercati Spa nello stabilimento di via Viganò 140, a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Il marchio di identificazione riportato è IT S3Y2S UE.