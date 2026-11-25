"Abbiamo dato alle vittime risposte evasive, quasi disturbassero", ha detto il cardinale presidente della Cei presentando lo dello studio pilota sugli abusi commessi dai chierici in Italia nel periodo 2001-2021. "Siamo consapevoli che nessuna parola potrà cancellare quanto hanno subito", ha aggiunto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli abusi sui minori da parte dei preti si sono materializzati con contatti fisici risultano i più diffusi (55,6%), seguiti dagli abusi con penetrazione e coinvolgimento dei genitali (28,4%), dagli abusi senza contatti fisici (9,3%) e dagli abusi non specificati (6,7%), che riguardano i casi più remoti. Questo quanto emerge dallo studio pilota realizzato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze e dal Centro per la Vittimologia e la Sicurezza dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, sugli abusi commessi da chierici in Italia, segnalati e trattati dagli Ordinari diocesani nel periodo 2001-2021, e presentato nell'ambito dell'assemblea dei vescovi ad Assisi. Si tratta di 'crimini' che "rivelano un male che ha attraversato la Chiesa: dobbiamo chiamarlo per nome e riconoscerne l'atrocità", ha detto il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, presentando lo studio ad Assisi. "Penso ai padri e alle madri" che "hanno bussato alle nostre porte e hanno ricevuto risposte evasive, quasi fossero loro a disturbare", persone che hanno trovato "la forza di parlare" ma non hanno trovato "nessuno che si fermasse ad ascoltarlo". "Dietro ogni caso ci sono persone, ciascuna con un nome e una storia, tradite proprio da chi avrebbe dovuto custodirle. Ne proviamo vergogna e non vogliamo nasconderla".

"Abusi commessi da clerici ferita aperta nel corpo della Chiesa" "Gli abusi commessi da chierici e da persone consacrate sono una ferita aperta nel corpo della Chiesa. Il tempo, da solo, non la rimargina: coperta in fretta, senza essere pulita, non guarisce, si infetta. Per questo chiede di essere guardata, con verità e umiltà". Lo afferma il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi, presentando lo studio pilota sugli abusi nel corso dell'assemblea dei vescovi ad Assisi. "La misura del nostro agire è una sola: l'amore di Dio, che si china su ogni piccolo e su ogni ferito. È a questo amore che intendiamo restare fedeli. Da qui nasce la nostra vicinanza alle vittime e ai sopravvissuti. A ciascuno di loro le Chiese che sono in Italia - aggiunge Zuppi - rinnovano la richiesta di perdono, consapevoli che nessuna parola potrà cancellare quanto hanno subito". Leggi anche Clima, il Papa: "Preoccupa che la Cop31 si sia chiusa senza impegni"

Rapporto Cei su abusi: il 24% delle violenze in chiesa o sacrestia I luoghi in cui sono avvenuti i fatti, dal 2001 al 2021, sono per il 37,6% privati (ad esempio, domicilio della vittima, domicilio o ufficio dell'accusato, auto, su appuntamento in alcuni luoghi prestabiliti), seguiti dal 24,2% di luoghi ecclesiastici (ad esempio, chiesa, sacrestia, oratorio, seminario, monastero, struttura religiosa di accoglienza), dal 12,6% di luoghi pubblici e dal 5,6% di luoghi virtuali. Un ultimo aspetto riguarda il sesso delle vittime. In questo studio pilota prevalgono le vittime maschili (sono 7 su 10). I presunti abusanti segnalati sono quasi tutti italiani e nati in Italia, hanno seguito un percorso di formazione al ministero per lo più standard, in 8 casi su 10 frequentando sia il seminario minore che quello maggiore o solo quello maggiore, per 3/4 ordinati sacerdoti entro i 30 anni. L'età media al momento dei fatti è di 42,9 anni, il maggior numero dei casi si concentra a 40 anni. Nel complesso, quasi 7 persone segnalate su 10 (il 67,8%) aveva, al momento dei fatti, un'età compresa tra i 31 e i 54 anni. Sempre secondo il rapporto Cei l'incarico svolto dalle persone segnalate al momento dei fatti è, in 8 casi su 10, a diretto contatto con i fedeli (parroco 39%, altro incarico parrocchiale o pastorale 34,6%) o con i minori (docente 6,5%).

"Il 18% dei preti presunti responsabili 'problematico'" Un ulteriore elemento di interesse riguarda le "problematicità personali" dei segnalati: il 18,3% di essi è stato segnalato al proprio vescovo per problematicità comportamentali o disagi personali di diverso tipo (difficoltà psicologiche, sessuali, relazionali o dipendenze); in 37 casi le segnalazioni erano antecedenti ai fatti di abuso, in 23 erano successive. "Non emerge tuttavia alcuna evidenza che consenta di interpretare tali problematiche come cause dirette dell'abuso; esse appaiono piuttosto come possibili indicatori di vulnerabilità individuali che meritavano un'attenzione", si legge nello studio. I 356 presunti abusanti segnalati sono nati nel 93,3% dei casi in Italia e per il 95% sono di nazionalità italiana. Tra le ulteriori caratteristiche personali dell'accusato prese in considerazione dalla scheda di rilevazione vi è l'orientamento sessuale della persona segnalata, che è mancante nel 43,5% dei fascicoli, e per il resto vede una prevalenza di orientamento omosessuale (31,5%) o eterosessuale (23%), mentre residuale risulta essere un orientamento bisessuale (2% dei casi).

Rapporto Cei su abusi, età media vittime 14-17 anni, 70% maschi Sempre seguendo i dati del rapporto, la fascia di età prevalente delle vittime di abusi da parte del clero italiano è quella tra i 14 e i 17 anni. Le vittime sono prevalentemente maschi (69,8%), di cittadinanza italiana nell'86% dei casi. "La prevalenza del genere maschile tra le vittime di abuso in contesto ecclesiastico si registra a partire dagli anni '80 e nei decenni successivi risulta stabile nel tempo", si spiega nel dossier. Tra i maschi, la fascia prevalente è quella dei 15-17 anni. Tra le femmine, la quota maggiore riguarda gli 11-14 anni. Le femmine presentano una quota doppia rispetto ai maschi nella fascia di età tra i 3 e i 10 anni. Le informazioni sulle date del primo e ultimo abuso subito secondo l'età della vittima permettono di rilevare - si legge nel dossier - che al diminuire dell'età aumenta la durata dell'abuso prima della segnalazione. Nel 59% dei casi la durata è inferiore a un anno; nel 21,7% è compresa tra uno e due anni; nel 19,3% supera i due anni. Per il 15,9% delle vittime i fatti sono proseguiti dopo il compimento della maggiore età.

Restano criticità, le denunce tardive sono ancora un ostacolo Al momento del primo fatto, il 62,9% delle vittime partecipava abitualmente ad attività svolte negli spazi parrocchiali o organizzate dalla Diocesi. Le diverse tipologie di attività svolte in questi contesti mostrano alcune differenze per genere, per età e durata degli abusi. Le attività ecclesiali (ministrante, chierichetto e seminarista) interessano il 28,4% dei maschi, una quota circa doppia rispetto a quella femminile. Abusi sono stati registrati anche nelle attività pastorali ed educative (catechismo, scuola e doposcuola), così come quelle comunitarie residenziali o semiresidenziali come centri estivi, scout, campeggi e campi scuola. Il rapporto sugli abusi rileva che persistono delle criticità nell'affrontare i problemi da parte della Chiesa. "La denuncia tardiva continua a rappresentare il principale ostacolo all'intervento; la presenza di precedenti segnali di disagio o problematicità in una quota non trascurabile degli autori suggerisce l'importanza di sistemi sia preventivi che di monitoraggio, supervisione e accompagnamento psicologico lungo tutto il percorso ministeriale", sono alcuni punti negativi evidenziati nel dossier. "Nonostante la risposta delle istituzioni ecclesiastiche successiva alla segnalazione risulti oggi più rapida e attenta rispetto al passato, sembra che persistano aree di criticità legate alla gestione degli incarichi e alla necessità di garantire piena trasparenza", conclude lo studio pilota affidato dalla Cei ad alcuni enti esterni e presentato ad Assisi