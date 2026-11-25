Gli assessori Giuliano Forzinetti e Antonio Rini hanno detto che l'evento è privo di autorizzazioni, dichiarando che l'amministrazione comunale non approverà mai iniziative che "profanino" o snaturino i simboli della tradizione. Gli organizzatori dell'evento hanno respinto le accuse di abusivismo

L'allestimento del villaggio natalizio alla Vucciria dall'1 dicembre al 6 gennaio con la presenza tra gli stand di un Babbo Natale gay ha scatenato la reazione dell'amministrazione di Palermo, che ha stoppato l'iniziativa. "Non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell'iniziativa con un Babbo Natale gay ed esprimo la mia ferma contrarietà alle modalità con cui è stata presentata questa manifestazione abusiva", dice Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività produttive. Aggiunge Antonio Rini, assessore alla Cultura: "Fino a quando guiderò l'assessorato il Comune non darà mai l'ok, nell'ambito della propria programmazione culturale natalizia, a iniziative che snaturino il significato dei simboli della nostra tradizione". Per l'assessore "il rispetto dei diritti di tutti non è in discussione, ma la loro affermazione non deve necessariamente passare attraverso la rivisitazione delle nostre tradizioni. I diritti vanno rispettati, ma le tradizioni non si possono assolutamente profanare".

L'organizzazione dell'evento: "Viviamo in un Paese omofobo"

Secca la replica del regista e attore Maximo De Marco, organizzatore dell'evento: "Quanto sta accadendo in queste ore per l'iniziativa del Christmas Village Lgbtq+ nella Gay Street è incredibilmente grave. Certi politici di destra si sono scagliati su un semplice Babbo Natale solo perché si è autodefinito un Babbo Natale gay. Questa è la conferma che viviamo in un Paese omofobo". "Non è assolutamente abusivo, poiché non stiamo occupando nessun suolo pubblico e non si tratta di una manifestazione a pagamento, ma tutti gli eventi si svolgeranno dentro le varie attività della Gay Street alla Vucciria, in un tratto di strada di via Argenteria chiusa alla circolazione di autovetture - spiega De Marco - Se una vicenda simile fosse accaduta a Barcellona in Spagna, in cui vivo da ormai 20 anni, sarebbe accaduta una rivoluzione sociale". Nel ruolo di Babbo Natale gay il palermitano Salvo Ingui', che è stato il primo mister gay Italia.