Gli assessori Giuliano Forzinetti e Antonio Rini hanno detto che l'evento è privo di autorizzazioni, dichiarando che l'amministrazione comunale non approverà mai iniziative che "profanino" o snaturino i simboli della tradizione. Gli organizzatori dell'evento hanno respinto le accuse di abusivismo
L'allestimento del villaggio natalizio alla Vucciria dall'1 dicembre al 6 gennaio con la presenza tra gli stand di un Babbo Natale gay ha scatenato la reazione dell'amministrazione di Palermo, che ha stoppato l'iniziativa. "Non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell'iniziativa con un Babbo Natale gay ed esprimo la mia ferma contrarietà alle modalità con cui è stata presentata questa manifestazione abusiva", dice Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività produttive. Aggiunge Antonio Rini, assessore alla Cultura: "Fino a quando guiderò l'assessorato il Comune non darà mai l'ok, nell'ambito della propria programmazione culturale natalizia, a iniziative che snaturino il significato dei simboli della nostra tradizione". Per l'assessore "il rispetto dei diritti di tutti non è in discussione, ma la loro affermazione non deve necessariamente passare attraverso la rivisitazione delle nostre tradizioni. I diritti vanno rispettati, ma le tradizioni non si possono assolutamente profanare".
L'organizzazione dell'evento: "Viviamo in un Paese omofobo"
Secca la replica del regista e attore Maximo De Marco, organizzatore dell'evento: "Quanto sta accadendo in queste ore per l'iniziativa del Christmas Village Lgbtq+ nella Gay Street è incredibilmente grave. Certi politici di destra si sono scagliati su un semplice Babbo Natale solo perché si è autodefinito un Babbo Natale gay. Questa è la conferma che viviamo in un Paese omofobo". "Non è assolutamente abusivo, poiché non stiamo occupando nessun suolo pubblico e non si tratta di una manifestazione a pagamento, ma tutti gli eventi si svolgeranno dentro le varie attività della Gay Street alla Vucciria, in un tratto di strada di via Argenteria chiusa alla circolazione di autovetture - spiega De Marco - Se una vicenda simile fosse accaduta a Barcellona in Spagna, in cui vivo da ormai 20 anni, sarebbe accaduta una rivoluzione sociale". Nel ruolo di Babbo Natale gay il palermitano Salvo Ingui', che è stato il primo mister gay Italia.
Leggi anche
Ponte dell'8 dicembre, dove andare per una vacanza last minute
Viaggi per famiglie, 10 destinazioni estere per Natale
Le vacanze di Natale e Capodanno sono il momento perfetto per ritrovarsi in famiglia e condividere esperienze speciali, lontano dalla routine quotidiana. Dalle atmosfere fiabesche dei mercatini europei alle spiagge tropicali, dalle avventure sulla neve ai safari nella natura, tante sono le destinazioni che offrono occasioni di svago e relax per grandi e piccoli