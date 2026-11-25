Una fuga da sabato 5 a martedì 8 dicembre. Un solo giorno di ferie per un Ponte dell’Immacolata da dedicare a una gita fuoriporta in Italia o a un viaggio in Europa. Dalle luci dell'albero di Natale più grande del mondo, a Gubbio, alla prima neve tra gli stand dei mercatini di Vienna e Budapest fino ancora alle temperature più miti dell'Andalusia e a un'esposizione insolita alle porte di Londra, ecco i nostri consigli per un long-weekend di inizio dicembre
a cura di Costanza Ruggeri
- Spengono quest'anno 35 candeline i Mercatini di Natale di Bolzano e Bressanone. Dal 27 novembre al 6 gennaio 2027, insieme a quelli di Merano, Vipiteno e Brunico, i cinque Mercatini Originali Alto Adige Südtirol tornano ad animare piazze e centri storici tra artigianato e sapori locali. Un'occasione che diventa il punto di partenza per prolungare il soggiorno e scoprire la regione tra castelli, altipiani e montagne
- E' prevista per il 7 dicembre (in contemporanea con l'accensione dell'albero di Piazza San Pietro in Vaticano) l'accensione dell'Albero di Natale a Gubbio. Riconosciuto dal Guinness dei Primati come il più grande del mondo, viene allestito ogni anno sulle pendici del Monte Ingino. La sagoma luminosa copre una superficie di 130.000 metri quadrati ed è composta da oltre 400 punti luce collegati da 8.500 metri di cavi elettrici
- "Pace nel Mondo e della fratellanza tra i popoli" il tema scelto dai presepisti di San Gregorio Armeno per il Natale 2026. Accanto alle statuine della tradizione napoletana, tra le novità più richieste di quest'anno spicca la statuina del giovane pilota di Formula 1 Kimi Antonelli. Un viaggio a Napoli per il Ponte dell'Immacolata è anche il pretesto per partecipare all'iniziativa "Domenica al Museo": domenica 6 dicembre, infatti, l'ingresso è gratuito
- Se si preferisce invece una capitale europea, tra le destinazioni più affascinanti da visitare in questo periodo dell'anno c'è sicuramente Vienna. La capitale austriaca ha recentemente aperto nuove sale dedicate alla principessa Sissi nella Hofburg e nelle vie del centro sono stati allestiti diversi mercatini di Natale. Da provare l'esperienza del concerto serale nella chiesa di San Carlo Borromeo con l'Orchestra 1756 che dà vita alle Quattro Stagioni di Vivaldi
- Perfetta per alternare l'atmosfera natalizia al relax nelle celebri terme all'aperto, Budapest è una delle mete più gettonate per un viaggio di inizio dicembre in Europa. Aperto dal 13 novembre al 31 dicembre il mercatino di Piazza Vörösmarty è ideale per assaggiare kürtőskalács (dolce tipico arrotolato), gulasch e vin brulé. Il contrasto tra l'aria fredda e l'acqua calda è un classico della stagione, in particolare ai Bagni Széchenyi o ai Bagni Gellért
- Proprio da sabato 5 a martedì 8 dicembre Lione ospita la celebre Fête des Lumières con piazze, monumenti e parchi che si trasformano in una galleria d'arte luminosa a cielo aperto con 27 installazioni gratuite distribuite in 20 punti della città. Nato ufficialmente l'8 dicembre 1852 come celebrazione religiosa e popolare in onore della Vergine Maria, l'evento si è trasformato in uno dei festival di arte luminosa più importanti al mondo
- Valkenburg nei Paesi Bassi ospita suggestivi mercatini di Natale allestiti all'interno di antiche grotte sotterranee di marna. Il Gemeentegrot è quello più grande e antico d'Europa mentre il Fluweelengrot, situata proprio sotto le rovine del castello, ospita oltre 50 bancarelle in un labirinto di cunicoli decorati a tema natalizio. Il mercoledi è il sabato si può assistere alla Lamdal Christmas Parade con carri illuminati e figuranti che sfilano per il centro storico
- Per chi, al freddo, preferisce l'atmosfera natalizia con temperature più miti, l'Andalusia in Spagna offre un ventaglio di proposte. Su tutte un viaggio a Siviglia dove passeggiare tra Alcázar e Plaza de España e assistere al tradizionale Baile de los Seises nella cattedrale. L'antica danza sacra eseguita da un coro di dieci bambini proprio l'8 dicembre, va in scena solo tre volte l'anno ed è uno dei riti più singolari della liturgia spagnola
- L'8 dicembre, a Malta, è festa nazionale (Il-Kunċizzjoni) e la giornata dà il via ufficiale all'atmosfera natalizia sull'arcipelago con villaggi a tema, mercatini, luminarie e concerti dal vivo. Quest'anno ad esibirsi dal vivo presso il Malta Fairs and Conventions Centre (MFCC) per uno show speciale dedicato al Natale sarà Mariah Carey. I giardini di Buskett, attorno a Verdala Palace, si illuminano invece con un percorso immersivo di installazioni artistiche e sculture luminose
- Terminiamo in Gran Bretagna la nostra rosa di proposte su dove passare quest'anno il Ponte dell'Immacolata. Il 6 dicembre le grotte di Chislehurst, a una trentina di munuti da Londra, ospitano The Malice Market, un mercatino natalizio "spettrale" che celebrare il solstizio d'inverno. Artisti e artigiani locali vendono arte dark, tassidermia, oggetti legati alla stregoneria norrena, tarocchi, creazioni in resina, gioielli e abbigliamento gotico