Una selezione di novità che accompagna i giovani lettori in un viaggio tra fantasia, amicizia, emozioni e magia. Dalle avventure natalizie di Po e Fa e del Grinch alla storia senza tempo della gabbianella e del gatto, ogni libro offre occasioni di scoperta e meraviglia. Non mancano racconti delicati sul valore dell'accoglienza e della gentilezza, sorprendenti libri pop-up e personaggi amatissimi come Mortina. Buona lettura!
- E se la storia del Natale rubato fosse raccontata dal fedele Max? Il coraggioso cagnolino del monte Briciolaio svela il suo punto di vista sulla notte in cui il Grinch escogitò il terribile piano per portare via il Natale. Un'avventura divertente e inedita che restituisce la parola all'irresistibile compagno a quattro zampe.
- La stella del Grande Albero di Natale è caduta e si è frantumata! A Borgosereno regna il panico, finché arrivano Po e Fa, due amici inseparabili che sanno trovare soluzioni grazie alla formula magica «Vediamo un po’ come si fa». Con ingegno e fantasia, scopriranno che acqua, freddo e una formina possono trasformare un guaio in una sorpresa magica.
- Quattro delle più amate Mini storie di Attilio raccolte in un cofanetto pensato per le piccole mani. Rosso non dorme, Primo, Vieni a giocare? e Cambio casa sono quattro libri cartonati dedicati all’amicizia, alla natura e all’ecologia. Con il suo tratto essenziale e inconfondibile, Attilio accompagna i piccoli lettori alla scoperta delle prime emozioni e delle piccole grandi esperienze quotidiane.
- Un asinello solo e smarrito cerca qualcuno con cui fare amicizia. Dopo tanti incontri deludenti, sarà un bue solitario a offrirgli un gesto di gentilezza destinato a cambiare tutto. Alberto Pellai racconta, con delicatezza e poesia, la vera storia dell’asinello del presepe: un albo illustrato sull’amicizia, sull’accoglienza e sulla forza dei piccoli gesti capaci di trasformare la vita.
- Quando una gabbiana, vittima di una marea nera, affida il proprio uovo al gatto Zorba, ha inizio una storia straordinaria di amicizia e solidarietà. Per mantenere le promesse fatte, il gatto dovrà superare ogni pregiudizio e imparare ad aiutare la piccola gabbianella a volare. Una fiaba senza tempo che celebra l’amore per la natura, la generosità e il valore della diversità.
- Un sorprendente libro pop-up che esplora le tante forme della casa: un luogo fisico, ma anche un abbraccio, una lingua, la scuola, la natura e l’immaginazione. Le architetture di carta di Agnese Baruzzi e i versi di Silvia Vecchini accompagnano grandi e piccoli attraverso dieci case, reali e interiori, che raccontano le tappe della crescita, le relazioni e la scoperta di sé.
- Ebenezer Scrooge, avaro e solitario, riceve la visita di tre Spiriti che lo accompagneranno in un viaggio attraverso passato, presente e futuro. Pino Pace rilegge il celebre classico di Dickens in dieci tappe illustrate da Sara Gavioli, tra mappe, luoghi iconici e approfondimenti. Un originale percorso narrativo dalla solitudine alla generosità, dalla notte alla luce, per riscoprire il vero significato del Natale.
- Come è cominciata la vita trapassata della bambina zombie più famosa del mondo? È la notte di Capodanno del 1915 e a Villa Decadente si festeggia tra balli, brindisi e parenti stravaganti. La piccola Mortina, ancora viva, non immagina che quella serata riserverà una sorpresa incredibile: al risveglio, lei e tutta la sua famiglia si ritroveranno trasformati in zombie! Ma quale misterioso pasticcio è successo?