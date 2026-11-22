Una selezione di novità che accompagna i giovani lettori in un viaggio tra fantasia, amicizia, emozioni e magia. Dalle avventure natalizie di Po e Fa e del Grinch alla storia senza tempo della gabbianella e del gatto, ogni libro offre occasioni di scoperta e meraviglia. Non mancano racconti delicati sul valore dell'accoglienza e della gentilezza, sorprendenti libri pop-up e personaggi amatissimi come Mortina. Buona lettura!