Settecento nuovi metri quadrati destinati alla sfera più privata della principessa Sissi. Dodici nuove sale espositive, finora utilizzate da uffici governativi, dedicate interamente alla leggendaria imperatrice d’Austria, consorte di Francesco Giuseppe, che si addentrano nella sua vita di donna, madre, grande viaggiatrice e ossessiva sportiva, con abiti, cimeli, oggetti di uso quotidiano e ritratti. Il Sisi Museum ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo allestimento

a cura di Costanza Ruggeri