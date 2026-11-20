Tra gli oggetti dell'Imperatrice, a Vienna inaugurate le nuove sale del Museo di Sissi
Settecento nuovi metri quadrati destinati alla sfera più privata della principessa Sissi. Dodici nuove sale espositive, finora utilizzate da uffici governativi, dedicate interamente alla leggendaria imperatrice d’Austria, consorte di Francesco Giuseppe, che si addentrano nella sua vita di donna, madre, grande viaggiatrice e ossessiva sportiva, con abiti, cimeli, oggetti di uso quotidiano e ritratti. Il Sisi Museum ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo allestimento
a cura di Costanza Ruggeri
- Un percorso espositivo completamente rinnovato e ampliato con nuove sale e oggetti originali finora mai esposti, appartenuti all'imperatrice Elisabetta d'Austria. Dopo una fase di ristrutturazione durata diversi anni, il Sisi Museum nella Hofburg di Vienna si presenta da ieri – giorno dell'onomastico dell'imperatrice – in tutto il suo nuovo splendore
- Un percorso che approfondisce la personalità della celeberrima Principessa Sissi, il rapporto con il cerimoniale di corte e la nascita del mito dopo la sua morte a Ginevra nel 1898. Tra le novità principali figurano le Sale d'oro bianco (Weißgoldzimmer) lungo la Schauflergasse, utilizzate prima come uffici dalla Cancelleria federale, e per la prima volta accessibili al pubblico
- Per l'esposizione degli oggetti originali nelle sale storiche sono state progettate vetrine che si inseriscono con discrezione nella sequenza degli ambienti, soddisfacendo al contempo i requisiti conservativi. In questo modo i reperti possono essere mostrati direttamente nel loro contesto storico
- Oggetti originali conducono attraverso diverse fasi della vita di Elisabetta e mostrano l'imperatrice nel suo ruolo alla corte di Vienna. Tra i pezzi più particolari c'è un pianoforte a coda decorato realizzato per l'imperatrice Elisabetta ed esposto nel 1888 alla grande Esposizione Giubilare dell'Industria e dell'Artigianato di Vienna
- Abiti e accessori originali offrono uno sguardo sullo spiccato interesse di Elisabetta per la moda. Tra i pezzi esposti figurano una giacca in pizzo color champagne, un abito verde tiglio, una mantiglia in pizzo nero e scarpe in raso nero. Pantaloni da ginnastica, uno sperone da equitazione e un ritratto equestre raccontano della sua disciplina fisica e della sua passione per l'equitazione
- Un acquerello della piccola Sofia sul letto di morte ricorda la prematura scomparsa della figlia primogenita di Elisabetta nel 1857, mentre una cartella di condoglianze delle dame dell'alta aristocrazia viennese ricorda la morte del principe ereditario Rodolfo tre decenni più tardi. In mostra anche il mantello nero con piume di airone che fu steso sull'imperatrice morente dopo l'attentato del 1898
- Alla fine della sequenza di sale i visitatori incontrano uno speciale oggetto commemorativo: il ritratto postumo dell'imperatrice dipinto da Leopold Horowitz nel 1899. Il dipinto a olio nacque su incarico dell'imperatore Francesco Giuseppe che, dopo la morte della moglie, commissionò a diversi artisti dei ritratti commemorativi
- Il rinnovato Museo delle Argenterie (Silberkammer) costituisce la conclusione del percorso di visita. Esposti i pezzi forti della collezione dell'Amministrazione Federale dei Beni Mobili: pezzi da parata in porcellana, vetro e argento, nonché oggetti provenienti dalle ex cucine di corte e dalla pasticceria imperiale, offrono uno spaccato di tre secoli di cultura della tavola a corte
- Tra i reperti più significativi spicca il centrotavola milanese (Mailänder Tafelaufsatz), lungo circa 30 metri, realizzato nel 1838 per l'incoronazione dell'imperatore Ferdinando I a re del Lombardo-Veneto. Nuovi accessi permettono di avvicinarsi maggiormente all'insieme e di costeggiarlo. Altri pezzi di punta sono l'argenteria da tavola della corte viennese e l'ampio servizio in vermeil per 140 persone
- Dalla sua apertura nel 2004, il Sisi Museum è uno dei luoghi più importanti a livello internazionale dedicati all'imperatrice Elisabetta. Per Michael Wohlfar, curatore del museo, "il riallestimento racconta Sissi come una personalità poliedrica: come imperatrice e regina, come madre, cavallerizza e viaggiatrice, ma anche come donna che dovette confrontarsi con aspettative, perdite e limiti personali"