Christmas Garden, spettacolo di luci e musica all'Orto botanico di Roma
Dopo aver conquistato in 10 anni oltre 10 milioni di visitatori in tutta Europa, arriva nella Capitale l'esperienza audiovisiva "en plein air" che unisce natura, light art e musica per celebrare la magia del Natale. Fino al prossimo 10 gennaio il giardino botanico nel cuore di Trastevere ospita 21 installazioni luminose in un percorso di circa due chilometri. Il sound design è affidato al compositore Burkhard Finke
a cura di Costanza Ruggeri
- Uno spettacolo di luci e musica nel cuore di Roma. Ha inaugurato all'Orto Botanico di Trastevere "Christmas Garden", l’evento internazionale dedicato alla light art che arriva per la prima volta nella Capitale dopo aver debuttato nel 2016 a Berlino
- Fino al prossimo 10 gennaio è possibile passeggiare tra 21 installazioni luminose che si snodano lungo un percorso di due chilometri. Ad accompagnare il visitatore la musica di Burkhard Finke che da anni contribuisce a definire l’identità sonora delle installazioni di Christmas Garden
- Lo spettacolo, in programma tutti i giorni dalle 17 alle 23 (ultimo ingresso alle 21), rappresenta un’esperienza audiovisiva en plein air che unisce natura, light art e musica e si pone come uno degli eventi di punta degli eventi in programma a Roma per celebrare la magia del Natale
- Protagonista dell’esperienza è la natura che nelle ore serali si trasforma grazie a installazioni luminose e musiche capaci di dialogare con l’ambiente circostante. A guidare il racconto è la figura simbolica di Mother Nature, origine e simbolo del ciclo della vita
- “Portare per la prima volta Christmas Garden in Italia è per noi una grande emozione, ma anche una responsabilità importante - ha dichiarato Jessica Baroni, Head of Operations di Christmas Garden International -. L’Orto Botanico ci è sembrato la cornice ideale per celebrare questo debutto"
- Il format Christmas Garden nasce nel 2016 presso l'Orto Botanico di Berlino. Ideato e sviluppato dal gruppo tedesco DEAG (Deutsche Entertainment AG), è ispirato al successo del percorso luminoso Christmas at Kew inaugurato a Londra nel 2013
- Le installazioni luminose, i video mapping e le colonne sonore originali sono progettati su misura per esaltare l'architettura degli alberi, i laghetti e gli edifici storici dei parchi, trasformando la natura invernale nella vera protagonista del racconto
- Per il team creativo di Christmas Garden i preparativi iniziano almeno un anno prima del debutto. I percorsi vengono progettati con largo anticipo attraverso un confronto costante con le strutture che li ospitano. Ogni angolo del percorso deve infatti regalare un’esperienza capace di coinvolgere e meravigliare
- Dopo il successo immediato della prima edizione berlinese, il format si è esteso rapidamente ad altre città tedesche (come Dresda, Stoccarda e Amburgo) e poi in tutta Europa, toccando metropoli come Parigi, Barcellona e Madrid e superando i 10 milioni di visitatori complessivi in dieci anni