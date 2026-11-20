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A Entreves, frazione di Courmayeur, troviamo AUBERGE DE LA MAISON, dimora di charme in pietra e legno con vista sul Monte Bianco a 1.300 metri di altitudine. Nella spa Maison d’Eau ci sono una piscina esterna/interna con cascata, cromoterapia, idromassaggio e bagno di vapore. Fiore all'occhiello è il Refuge du Mont-Blanc, con biosauna al fieno e giacigli di fiori e erbe

Vino e design, dalla Francia al Cile: viaggio tra le cantine più belle del mondo