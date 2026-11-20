Valle d’Aosta “on the snow”, tra gli chalet e i relais più esclusivi della Regione
Immerse nel Parco Nazionale del Gran Paradiso o affacciate sulla cima del Monte Bianco. Ma anche posizionate sulle piste di La Thuile, a 2.000 metri di altitudine, o circondate dai boschi con vista sul ghiacciaio del Rutor. Questa settimana siamo andati alla scoperta delle strutture più esclusive della Valle d'Aosta: vecchie case di montagna trasformate in resort di lusso e mansion da sogno per una vacanza di charme sulla prima neve di fine novembre
a cura di Costanza Ruggeri