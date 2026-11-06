4/25

BODEGAS MARQUÉS DE RISCAL, fondata nel 1858 a Elciego nella regione della Rioja Alavesa, è una delle cantine più antiche, prestigiose e iconiche di tutta la Spagna. Il complesso è celebre per il futuristico edificio progettato dall'architetto canadese Frank O. Gehry. Le sinuose onde in titanio e acciaio dai riflessi rosa, oro e argento riprendono i colori del vino, della capsula e della tipica rete metallica delle bottiglie di Riscal. All'interno della struttura si trova un hotel di lusso, la Spa Vinothérapie® Caudalie e due ristoranti d'alta cucina

Remise en forme d’autunno, viaggio tra le Wine-Spa più prestigiose d’Italia