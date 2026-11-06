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Vino e design, dalla Francia al Cile: viaggio tra le cantine più belle del mondo

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Da luoghi di produzione agricola a veri e propri templi dell'architettura e dell'identità territoriale. Alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Enoturismo, vi portiamo alla scoperta di alcune delle aziende vinicole più belle del Pianeta. Dalla Spagna alla California passando per Cile e Bulgaria, sono tanti i viticoltori che hanno affidato le loro cantine ad architetti di fama internazionale: da Frank Gehry a Renzo Piano passando per Mario Botta, Norman Foster e Santiago Calatrava

a cura di Costanza Ruggeri

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