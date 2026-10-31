Da Pista 500 alle Gallerie d’Italia, viaggio nella Torino dell’arte contemporanea
È una delle capitali culturali più evolute e dinamiche d'Italia, capace di far dialogare in modo unico il fasto barocco della dinastia sabauda con le correnti più sperimentali dell'avanguardia. Nel weekend un cui il gotha dell'arte contemporanea si è dato appuntamento nel capoluogo piemontese per la 33esima edizione di Artissima, vi portiamo alla scoperta della città della Mole tra nuovi spazi espositivi, gallerie storiche riadattate ed ex-aree industriali riqualificate
a cura di Costanza Ruggeri