 Viaggio nella Torino dell'arte contemporanea, cosa vedere in occasione di Artissima 2026 | Sky TG24
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Da Pista 500 alle Gallerie d’Italia, viaggio nella Torino dell’arte contemporanea

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È una delle capitali culturali più evolute e dinamiche d'Italia, capace di far dialogare in modo unico il fasto barocco della dinastia sabauda con le correnti più sperimentali dell'avanguardia. Nel weekend un cui il gotha dell'arte contemporanea si è dato appuntamento nel capoluogo piemontese per la 33esima edizione di Artissima, vi portiamo alla scoperta della città della Mole tra nuovi spazi espositivi, gallerie storiche riadattate ed ex-aree industriali riqualificate

a cura di Costanza Ruggeri

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