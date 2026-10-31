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OGR Cult (Officine Nord), è il cuore pulsante delle arti visive e performative. Ospita mostre d'arte contemporanea site-specific, concerti, festival e rassegne culturali. L'imponente sala centrale alta 19 metri, storicamente utilizzata per posizionare i vagoni in verticale durante le manutenzioni, è oggi uno spazio per conferenze e workshop mentre gli ex-binari sono gallerie espositive dedicate interamente a mostre d'arte contemporanea site-specific e progetti di arti visive

Viaggio in Puglia, tra i trulli più suggestivi della Valle d'Itria