Svezia “on the road”, sulla costa del Bohuslän tra safari all’astice e festival della luceLifestyle ©Getty
Introduzione
Un arcipelago di oltre 8.000 isole e scogli situato sulla costa occidentale della Svezia, a nord di Göteborg e fino al confine con la Norvegia. Poco più di 200 chilometri di un paesaggio caratterizzato da scogliere di granito rosa, fiordi e piccoli borghi di pescatori dalle tipiche case in legno rosso e bianco dove il tempo scorre ancora al ritmo delle maree. La costa del Bohuslän, tra le aree selvagge più belle del pianeta, in estate è la meta ideale per la cosiddetta "coolcation" (la vacanza al fresco all'insegna della natura selvaggia e della tranquillità) e nei mesi autunnali è il paradiso per gli amanti del foliage e dell’escursionismo che possono ammirare la tavolozza di colori della natura e percorrere porzioni del Kuststigen Bohuslän (letteralmente "il sentiero costiero"), un sentiero panoramico diviso in 42 tappe che si snoda tra scogliere e foreste a picco sul mare.
Quello che devi sapere
L'autunno e il diritto giuridico dell'Allemansrätten
Con la conclusione della stagione estiva, la Svezia occidentale cambia volto. Ad ottobre, il paesaggio lungo la costa del Bohuslän si accende di sfumature gialle, arancioni e rosso acceso, invitando a escursioni a piedi o in bicicletta attraverso boschi e paesaggi rurali. Tra gli alberi spuntano funghi e bacche selvatiche che chiunque può raccogliere liberamente grazie all'"Allemansrätten", il diritto sancito dalla legge svedese che garantisce il pubblico accesso alla natura. Riassuno nel motto "Non disturbare, non distruggere" (inte störa, inte förstöra), consente a chiunque la "libertà di vagare" nella natura.
Safari all'astice
L’autunno, da queste parti, è anche la grande stagione dei crostacei e dei frutti di mare. Quest'anno, il 21 settembre ha segnato l'inizio dell'attesissima stagione dell'astice lungo la costa occidentale svedese, una tradizione radicata che anima le comunità costiere. Ogni anno, infatti, il primo lunedì dopo il 20 settembre, pescatori professionisti e abitanti del luogo lungo tutta la costa del Bohuslän calano le loro nasse in mare, dando il via alla caccia all'“oro nero del mare”. Diversi i pacchetti che offrono esperienze dedicate e permettono ai visitatori di prendere il largo e gustare le prelibatezze locali direttamente "dal mare alla tavola". Tra le proposte più interessanti:
- Safari all’astice a Fjällbacka: A bordo della M/S Mira, insieme al pescatore professionista Ingemar Granqvist, ci si lascia guidare tra le isole dell'arcipelago di Fjällbacka per scoprire i segreti della pesca all'astice: dal recupero delle nasse alla valutazione del pescato. Prenotando il pacchetto dedicato presso lo Stora Hotellet a Fjällbacka, sono inclusi anche una cena gourmet a base di astice e l’accesso libero all'area relax.
- Ostriche e astici a Grebbestad: All'Everts Sjöbod di Grebbestad è possibile abbinare la pesca all'astice a un'esclusiva degustazione di ostriche. Da questa zona proviene infatti il 90% delle ostriche svedesi, considerate tra le migliori al mondo. Un pacchetto speciale di due giorni permette di vivere l’emozione della pesca in mare aperto, con successiva cena a base di crostacei, e il giorno seguente di apprendere l'arte di aprire e degustare al meglio le ostriche.
- Battuta di pesca con cottura sul molo a Hönö: Per chi preferisce rimanere più vicino alla città, sull'isola di Hönö nell'arcipelago settentrionale di Göteborg, Kastor Båtturer e lo Skärgårdshotellet offrono una battuta di pesca all'astice della durata di tre ore. L'avventura si conclude sul molo, dove gli astici appena pescati vengono serviti all'aperto. Successivamente, gli ospiti potranno gustare una raffinata cena di sette portate nel ristorante dell'hotel.
Göteborg, la porta d'accesso alla costa del Bohuslän
Seconda città più grande della Svezia e porto più importante della Scandinavia, Göteborg è considerata la porta d'accesso alla costa del Bohuslän. Celebre a livello internazionale per la sua straordinaria sostenibilità ambientale (classificata al secondo posto nel Global Destination Sustainability Index 2026) e i pittoreschi canali in stile olandese, è una meta che unisce un'atmosfera marittima, quartieri storici e una vivace scena gastronomica. Perfetta da esplorare a piedi o con i suoi iconici tram azzurri, offre esperienze sia per gli amanti della cultura che per chi cerca momenti di relax in una natura pressochè icontaminata. Il quartiere Haga è la parte più antica della città, famoso per le sue caratteristiche case in legno e mattoni (le Landshövdingehus). D'obbligo una fermata al Caffè Husaren per una classica "fika" (il rito sociale svedese della pausa caffè) a base dei kanelbullar (girelle alla cannella) più grandi del mondo. La zona attorno a Magasinsgatan, invece, è perfetta per gli amanti del design svedese, dell'abbigliamento indipendente e dello street food locale. Prima di lasciare la città sosta al Feskekôrka, iconico mercato ittico coperto risalente al 1874 costruito con una struttura che ricorda una chiesa gotica norvegese. È il posto ideale per assaggiare pesce freschissimo, ostriche e i celeberrimi panini con i gamberi svedesi (räksmörgås).
Il festival delle luci di Alingsås
Ottobre è il mese del Lights in Alingsås, l’annuale festival ospitato ad Alingsås, pittoresca cittadina situata a breve distanza a est di Göteborg e nota come la capitale svedese delle caffetterie. Il festival, il più grande evento di lighting design della Svezia, si svolge quest'anno fino al prossimo 1 novembre e il tema scelto per la 27ª edizione è Stories of Love. Il percorso espositivo si snoda per circa 3,5 chilometri: parte dal centro cittadino (Åmanska Park), attraversa la zona di Lugnet e scende verso il Nolhaga Park prima di rientrare verso il centro. Le spettacolari installazioni vengono create da designer della luce di fama internazionale in collaborazione con studenti del settore, durante un'intensa settimana di workshop creativo. Le installazioni si accendono ogni sera al calar del sole e il percorso è accessibile gratuitamente a piedi.
Smögen, l'icona della Costa
Smögen è forse la tappa più celebre e fotografata di tutta la costa del Bohuslän. Il suo fulcro è la Smögenbryggan, una passerella di legno lunga circa 600 metri su cui si affacciano vecchi magazzini di pescatori oggi riconvertiti in negozietti di artigianato, bar e ristoranti di pesce. Qui è d'obbligo assaggiare un räksmörgås (il tipico panino aperto svedese con gamberetti freschissimi). Smögen, infatti, è un importantissimo centro per l'industria ittica svedese, tanto da essere soprannominata la "capitale dei crostacei". Qui si possono gustare i famosi Smögen Rekor (gamberetti atlantici), aragoste e pesce freschissimo direttamente sul porto. Se si cerca il relax, lo storico stabilimento termale Smögens Hafvsbad offre trattamenti ed esperienze benessere affacciate sul Mare del Nord.
Fjällbacka, da Ingrid Bergman a Camilla Läckberg
Fjällbacka, invece, è un borgo incastonato sotto una maestosa rupe di granito (Monte Vetteberget) ed è famoso in tutto il mondo per essere l'ambientazione dei celebri romanzi polizieschi della scrittrice Camilla Läckberg (nativa proprio di qui) e il luogo del cuore dell'attrice Ingrid Bergman. La leggendaria attrice hollywoodiana amava profondamente questo posto. A partire dal 1958, la Bergman scelse infatti questo luogo incontaminato come il suo personalissimo rifugio estivo per sfuggire ai riflettori di Los Angeles. E, per suo esplicito desiderio, le sue ceneri furono sparse nelle acque del mare che circonda l'amata isola di Dannholmen. Oggi una statua e la piazza principale del porto sono dedicate a lei. E poprio la zona del porto è il cuore pulsante del paese, caratterizzato dalle tipiche case in legno svedesi color pastello e rosso Falun.
Spa e wellness nei borghi della costa del Bohuslän
Nei pittoreschi borghi della costa del Bohuslän si trovano numerosi hotel dotati di saune o spa, dove concedersi trattamenti di benessere. Poco a nord di Göteborg sorge la pittoresca isola di Marstrand, una delle prime stazioni di cura della Svezia. Situata nella contea di Västra Götaland, a circa 45 minuti a nord di Göteborg, è completamente car-free ed è dominata dalla Fortezza di Carlsten: costruita per proteggere la città, offre una vista panoramica spettacolare a 360 gradi sull'arcipelago. A ottobre, il Marstrands Havshotell inaugura la sua nuova spa, dove gli ospiti potranno alternare saune, bagni caldi e rinfrescanti contrasti termici, tutti ispirati alla natura mutevole della costa.
Sulla vicina isola di Tjörn, sesta isola più grande della Svezia, la cultura si unisce al benessere. Dopo una visita al Museo Nordico dell’Acquerello a Skärhamn e al parco di sculture di Pilane, vi aspetta un soggiorno all'insegna del relax al Björholmen Hotel, le cui camere dispongono tutte di balcone o terrazza privata con vista su mare, scogliere e piccoli isolotti. Dopo una passeggiata lungo il litorale, potrete rilassarvi nella sauna a legna posizionata sulle rocce adiacenti al porticciolo.
Chi desidera una spa più grande la troverà lungo il fiordo di Gullmarn, dove il VANN Spa Hotel sorge immerso in una suggestiva riserva naturale. Progettato dal pluripremiato architetto Gert Wingårdh, l’hotel si distingue per un design scandinavo minimalista che porta la natura del Bohuslän fin dentro la struttura. Qui si trova una delle spa più grandi di tutta la Svezia, con numerose piscine, saune, vasche esterne e un ricco programma di attività come yoga e pilates. Inoltre, la grande veranda esterna vetrata permette di ammirare il paesaggio circostante respirando un'atmosfera estiva in qualsiasi periodo dell'anno.
Dove mangiare e dove dormire
Le 23 camere dello Stora Hotellet a Fjällbacka traggono ispirazione dai numerosi viaggi intorno al mondo del capitano Klassen, una leggenda creata per dare unicità all’albergo (tra il 1884 e il 1912 era di proprietà di veri capitani di mare). Cucina nordica contemporanea incentrata su ingredienti locali e sostenibili (con un forte focus su pesce fresco e frutti di mare provenienti direttamente dal mercato ittico di Smögen e da pescatori del posto) per il ristorante dell'albergo, il rinomato Mamsell il cui menu è firmato dallo chef svedese Thomas Sjögren, vincitore del prestigioso titolo Chef dell'anno nel 2015. Degustazioni di ostriche e cene di crostacei dentro la vecchia rimessa delle barche dalla fine dall’800 all'Everts Sjöbod di Grebbestad che dispone anche di due case sul mare affittabili a camere o nella loro interezza. Salt & Sill, situato sull’isola di Klädesholmen, è invece il primo hotel galleggiante della Svezia e si trova in quello che, per anni. è stato il centro della pesca alle aringhe. Iconica struttura di design scandinavo, vanta un approccio ecologico all'avanguardia: il riscaldamento delle camere è alimentato sfruttando l'energia derivante dalle correnti sottomarine dell'oceano. Nel bistrot annesso si serve un buffet con 8 varietà di aringhe preparate con panna acida, cipolla, patate lesse e burro rosolato. Cabine sul mare con sauna privata con vista panoramicha e vasca idromassaggio sul molo per lo Strandhotellet nel borgo marinaro di Lysekil e sauna su zattera ormeggiata nei pressi dell'albergo, invece, per lo Slipens hotell di Fiskebäckskil, a un'ora e mezza di distanza da Göteborg. Il ristorante della struttura, lo Brygghuset, combina la cucina classica francese con i piatti della tradizione casalinga della regione del Bohuslän: è celebre per il suo buffet di aringhe e per un'incredibile collezione di whisky che conta oltre 3.000 bottiglie.