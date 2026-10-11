Le 23 camere dello Stora Hotellet a Fjällbacka traggono ispirazione dai numerosi viaggi intorno al mondo del capitano Klassen, una leggenda creata per dare unicità all’albergo (tra il 1884 e il 1912 era di proprietà di veri capitani di mare). Cucina nordica contemporanea incentrata su ingredienti locali e sostenibili (con un forte focus su pesce fresco e frutti di mare provenienti direttamente dal mercato ittico di Smögen e da pescatori del posto) per il ristorante dell'albergo, il rinomato Mamsell il cui menu è firmato dallo chef svedese Thomas Sjögren, vincitore del prestigioso titolo Chef dell'anno nel 2015. Degustazioni di ostriche e cene di crostacei dentro la vecchia rimessa delle barche dalla fine dall’800 all'Everts Sjöbod di Grebbestad che dispone anche di due case sul mare affittabili a camere o nella loro interezza. Salt & Sill, situato sull’isola di Klädesholmen, è invece il primo hotel galleggiante della Svezia e si trova in quello che, per anni. è stato il centro della pesca alle aringhe. Iconica struttura di design scandinavo, vanta un approccio ecologico all'avanguardia: il riscaldamento delle camere è alimentato sfruttando l'energia derivante dalle correnti sottomarine dell'oceano. Nel bistrot annesso si serve un buffet con 8 varietà di aringhe preparate con panna acida, cipolla, patate lesse e burro rosolato. Cabine sul mare con sauna privata con vista panoramicha e vasca idromassaggio sul molo per lo Strandhotellet nel borgo marinaro di Lysekil e sauna su zattera ormeggiata nei pressi dell'albergo, invece, per lo Slipens hotell di Fiskebäckskil, a un'ora e mezza di distanza da Göteborg. Il ristorante della struttura, lo Brygghuset, combina la cucina classica francese con i piatti della tradizione casalinga della regione del Bohuslän: è celebre per il suo buffet di aringhe e per un'incredibile collezione di whisky che conta oltre 3.000 bottiglie.