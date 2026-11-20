Efficienza e prontezza vi permettono di affrontare ogni impegno senza fatica. In amore prevale la voglia di leggerezza e di novità. Sul lavoro grinta e strategia vi aiutano a superare la concorrenza e puntare in alto. La fortuna sorride agli affetti familiari, regalandovi sicurezza e momenti di complicità.

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