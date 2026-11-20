Introduzione
Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 20 novembre.
Quello che devi sapere
ARIETE
Una giornata vivace vi regala energia e buona forma. In amore la complicità è assicurata, ma serve un po’ di tatto con il partner. Sul lavoro affrontate gli imprevisti con grinta, trasformando i problemi in vantaggi. La fortuna è meno generosa del solito e qualche obiettivo dovrà attendere.
TORO
Una giornata piacevole rende più leggeri i rapporti quotidiani, nonostante qualche incomprensione in famiglia. In amore attenzioni e generosità rendono felice il partner. Sul lavoro impegno e costanza vi fanno guadagnare stima e consensi. La fortuna chiede pazienza, ma presto arriveranno riconoscimenti concreti per i vostri sforzi.
GEMELLI
Grinta e sicurezza vi aiutano a risolvere problemi che sembravano difficili. In amore simpatia e dialogo vi rendono irresistibili, mentre in coppia cresce la sintonia. Sul lavoro date il meglio di voi, anche se qualche tensione richiede attenzione. La fortuna invita a evitare scelte impulsive.
CANCRO
Una bella giornata d’autunno vi regala vitalità, purché non vi stanchiate troppo. In amore sintonia e complicità rendono la coppia ammirata da tutti. Sul lavoro idee originali vi aiutano a distinguervi, soprattutto se avete un animo creativo. La fortuna vi accompagna, invitandovi però all’equilibrio.
LEONE
Efficienza e prontezza vi permettono di affrontare ogni impegno senza fatica. In amore prevale la voglia di leggerezza e di novità. Sul lavoro grinta e strategia vi aiutano a superare la concorrenza e puntare in alto. La fortuna sorride agli affetti familiari, regalandovi sicurezza e momenti di complicità.
VERGINE
Una giornata affettuosa vi aiuta a vincere la timidezza e a godervi la famiglia. In amore qualche nervosismo può creare intoppi, ma il dialogo vi aiuta a superarli. Sul lavoro qualche dubbio vi frena, anche se state agendo bene. La fortuna consiglia di evitare eccessi e colpi di testa.
BILANCIA
Energia e tenacia vi regalano risultati concreti e grandi soddisfazioni. In amore, anche se tutto va bene, sentite voglia di evasione: meglio tenerla a freno. Sul lavoro logica e concretezza vi avvicinano al successo, nonostante qualche ostacolo. La fortuna potrebbe spingervi a essere meno prudenti del solito.
SCORPIONE
Prosegue il periodo positivo dei giorni scorsi, portandovi successo e buonumore. In amore l’intesa profonda rafforza la coppia, mentre i single possono vivere nuove conquiste. Sul lavoro intuito e fantasia vi permettono anche di aiutare i colleghi. La fortuna vi invita a concedervi qualche piccolo piacere.
SAGITTARIO
Una giornata favorevole vi trova però un po’ stanchi e distratti. In amore cresce l’armonia di coppia, mentre i single si aprono a nuove conoscenze. Sul lavoro rigore e senso del dovere vi accompagnano, soprattutto dal pomeriggio. La fortuna favorisce i momenti di svago e le attenzioni per la famiglia.
CAPRICORNO
Famiglia e amici vi regalano il calore necessario per affrontare qualche contrarietà. In amore il vostro fascino conquista, e ai single basta un piccolo segnale. Sul lavoro l’intuito vi permette di anticipare gli eventi. La fortuna vi rende più disinvolti e generosi del solito.
ACQUARIO
Qualche frenata non vi impedisce di adattarvi e di trovare occasioni di divertimento. In amore un sorriso in più può aprire la strada a belle novità. Sul lavoro situazioni impegnative si rivelano adatte alle vostre capacità e vi fanno apprezzare. La fortuna premia la vostra creatività e il senso dell’organizzazione.
PESCI
Accogliete le novità con slancio, ma concedetevi ritmi più rilassati. In amore ritrovate sicurezza e potrebbero arrivare decisioni di cambiamento. Sul lavoro giocate d’astuzia per evitare un impegno poco stimolante. La fortuna non vi assiste del tutto: meglio agire con prudenza.