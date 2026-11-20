Introduzione
Giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Quella di Corrado Augias, morto il 19 novembre a 91 anni, è stata una carriera poliedrica, caratterizzata da un filo conduttore che era la passione per la letteratura, la musica, la storia, la politica e la società. Dopo l’inizio della sua vita giornalistica in Rai nel 1960, Augias è sbarcato in tv con alcuni programmi televisivi da lui ideati e condotti e a partire dalla fine degli anni ‘70 ha dato avvio anche a una carriera letteraria che conta decine di pubblicazioni. Autore di romanzi gialli, saggi e opere teatrali, aveva raggiunto un grande successo con la serie dedicata ai segreti delle grandi città, da Parigi a New York, da Londra a Roma fino a Istanbul. Poi ancora temi religiosi, nonostante fosse dichiaratamente ateo, storia e rapporto tra fede e ragione. Le sue esperienze di vita, a partire dall'infanzia trascorsa in Libia al seguito del padre Carlo, ufficiale della Regia Aeronautica, lo hanno portato anche alla scrittura di libri più personali come La vita s'impara, pubblicato nel 2024. Ecco, divisa per tematiche, la produzione letteraria di Corrado Augias.
Quello che devi sapere
Sei filoni di scrittura
Sono sei i filoni principali nei quali si possono dividere le opere letterarie di Corrado Augias. A partire dalla tematica centrale, quella che riguarda la storia e la politica dell'Italia e le dinamiche del potere arrivando fino a Machiavelli. C’è poi il tema della religione: nonostante il suo dichiarato ateismo, ha dedicato parte del suo lavoro ripercorre le origini del cristianesimo soffermandosi sulle figure di Gesù e della Madonna, sui Vangeli e sul Vaticano. Come già anticipato, Augias ha raggiunto grande successo con la serie di libri dedicata ai segreti delle grandi città: da Parigi a New York, da Londra a Roma e Istanbul. Per quanto riguarda la narrativa, si trovano romanzi gialli, storici e d’inchiesta. Poi ancora arte e cultura per poi terminare con il filone che racchiude gli scritti autobiografici: la sua vita, le esperienze professionali ma anche quelle personali.
Per approfondire: Addio Corrado Augias, la carriera da giornalista e le trasmissioni di successo. FOTOSTORIA
Narrativa, romanzi gialli e noir
La prima produzione letteraria di Corrado Augias racchiude gli scritti che appartengono al filone narrativo: comprende romanzi d'inchiesta, gialli storici e storie ambientate nell'Italia del Novecento:
- 1981 Quel treno da Vienna: questo è il primo romanzo della serie del commissario Sperelli, una trilogia tra il giallo e lo spionaggio ambientata tra il 1911 e il 1921;
- 1983 Il fazzoletto azzurro: il secondo romanzo della serie del commissario Sperelli;
- 1985 L'ultima primavera: terzo romanzo della serie del commissario Sperelli;
- 1987 Tre colonne in cronaca;
- 1989 Telefono giallo. Sette delitti quasi perfetti: il libro parla di inchieste e delitti che hanno scosso l'Italia e nasce sulla scia del programma televisivo d'inchiesta e cronaca Telefono giallo, scritto e condotto dallo stesso Augias su Rai 3;
- 1992 Il mistero dello studio 4;
- 1992 Una ragazza per la notte;
- 1993 Una manciata di fango;
- 1995 Quella mattina di luglio;
- 2014 Il lato oscuro del cuore.
Per approfondire: Morto Corrado Augias, quando parlò di giornalismo Sky TG24
Storia italiana, politica e società
In questa sezione troviamo i libri nei quali Augias indaga la storia nazionale, il potere, le istituzioni, le vicende politiche e i meccanismi della società italiana:
- 1978 1978, cronaca di un anno drammatico;
- 1983 «Cuore» e «Piacere» Storia e cultura dell'Italia postunitaria;
- 1983 Giornali e spie. Faccendieri internazionali, giornalisti corrotti e società segrete nell'Italia della Grande guerra;
- 1996 Italia. Istruzioni per l'uso;
- 2008 Il sangue e il potere. Processo a Giulio Cesare, Tiberio e Nerone;
- 2012 Il disagio della libertà. Perché agli italiani piace avere un padrone;
- 2012 I segreti d'Italia. Storie, luoghi, personaggi nel romanzo di una nazione;
- 2013 Il Paese in vendita. Società segrete, corruttori e faccendieri nell'Italia della Grande Guerra;
- 2014 Tra Cesare e Dio. Come la rivoluzione di papa Francesco cambierà gli italiani;
- 2020 Breviario per un confuso presente;
- 2026 L'uomo che inventò la politica. Inchiesta su Machiavelli: questo libro è stato scritto dal giornalista insieme alla figlia, anche lei giornalista, Natalia Augias.
Religione, cristianesimo e storia della Chiesa
Quello che riguarda la religione e la storia della Chiesa è uno dei filoni più importanti della produzione di Augias. Sono libri che affrontano la figura storica di Gesù, le origini del cristianesimo, i Vangeli, la Chiesa e il rapporto tra fede e ragione:
- 2006 Inchiesta su Gesù. Chi era l'uomo che ha cambiato il mondo;
- 2008 Inchiesta sul cristianesimo. Come si costruisce una religione;
- 2009 Disputa su Dio e dintorni;
- 2010 I segreti del Vaticano. Storie, luoghi, personaggi di un potere millenario;
- 2013 Inchiesta su Maria. La storia vera della fanciulla che divenne mito;
- 2015 Le ultime diciotto ore di Gesù: in questa opera, Augias fa una ricostruzione storica della Passione di Cristo;
- 2019 Il grande romanzo dei Vangeli;
- 2022 La fine di Roma. Trionfo del cristianesimo, morte dell'Impero: un libro in cui si tratta del passaggio dal mondo pagano a quello cristiano;
- 2023 Paolo. L'uomo che inventò il Cristianesimo: una analisi della figura di Paolo di Tarso.
Le città, i luoghi e la memoria
I libri che raccontano le grandi capitali appartengono a una serie di grande successo. Le città vengono raccontate attraverso personaggi, episodi storici, curiosità, monumenti e vicende spesso poco conosciute:
- 1996 I segreti di Parigi. Luoghi, storie e personaggi di una capitale;
- 2000 I segreti di New York. Storie, luoghi e personaggi di una metropoli;
- 2003 I segreti di Londra. Storie, luoghi e personaggi di una capitale;
- 2005 I segreti di Roma. Storie, luoghi e personaggi di una capitale;
- 2016 I segreti di Istanbul. Storie, luoghi e leggende di una capitale;
- 2017 Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria.
Arte, artisti e cultura
Parte della produzione letteraria di Corrado Augias è poi dedicata alla storia dell'arte, alla vita degli artisti e alla cultura:
- 1998 Il viaggiatore alato. Vita breve e ribelle di Amedeo Modigliani: si tratta di una biografia del pittore e scultore italiano vissuto a cavallo tra '800 e '900;
- 1999 Modigliani. L'ultimo romantico: una riedizione del libro precedente con diverso titolo;
- 2007 Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi;
- 2008 Le fiamme e la ragione. Giordano Bruno, Campo de' Fiori, 17 febbraio 1600;
- 2020 Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo: un libro illustrato per ragazzi.
Biografia, autobiografia e memoria personale
La produzione più recente comprende anche opere nelle quali Augias si racconta direttamente, ripercorrendo la propria formazione, le esperienze professionali e le passioni personali:
- 2021 Caro Augias. Le storie degli italiani in vent'anni di lettere a Repubblica con Luigi Gaetani: nel libro sono raccolte lettere e risposte ai lettori durante gli anni trascorsi al quotidiano;
- 2024 La vita s'impara: autobiografia e riflessioni sulla vita;
- 2025 La musica per me: un libro che tratta del rapporto personale tra Augias, la musica e i grandi compositori.
Teatro e drammaturgia
Infine vi sono le opere teatrali: Corrado Augias ha infatti avuto anche una significativa attività legata al teatro, iniziata negli anni '70 nell'ambito dell'avanguardia romana. Tra i suoi testi teatrali ricordiamo:
- 1965 Direzione memorie;
- 1968 Riflessi di coscienza;
- 1984 L'onesto Jago. Con materiale critico e storico sull'opera;
- 1992 Teatro: una raccolta di testi teatrali;
- 2008 Il sangue e il potere.
Per approfondire: Addio a Corrado Augias, l'intervista del 2024 a Incipit su Sky TG24: "La vita s'impara"