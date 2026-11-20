Introduzione

Giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Quella di Corrado Augias, morto il 19 novembre a 91 anni, è stata una carriera poliedrica, caratterizzata da un filo conduttore che era la passione per la letteratura, la musica, la storia, la politica e la società. Dopo l’inizio della sua vita giornalistica in Rai nel 1960, Augias è sbarcato in tv con alcuni programmi televisivi da lui ideati e condotti e a partire dalla fine degli anni ‘70 ha dato avvio anche a una carriera letteraria che conta decine di pubblicazioni. Autore di romanzi gialli, saggi e opere teatrali, aveva raggiunto un grande successo con la serie dedicata ai segreti delle grandi città, da Parigi a New York, da Londra a Roma fino a Istanbul. Poi ancora temi religiosi, nonostante fosse dichiaratamente ateo, storia e rapporto tra fede e ragione. Le sue esperienze di vita, a partire dall'infanzia trascorsa in Libia al seguito del padre Carlo, ufficiale della Regia Aeronautica, lo hanno portato anche alla scrittura di libri più personali come La vita s'impara, pubblicato nel 2024. Ecco, divisa per tematiche, la produzione letteraria di Corrado Augias.