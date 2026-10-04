Wild Atlantic Way, viaggio gastronomico nell'Irlanda occidentale

Forte di tre ristoranti con una Stella Michelin e di uno con la Stella Verde Michelin, l’area di Galway si presenta come un laboratorio culinario che attrae e convince sempre di più. L'innovazione locale è guidata da una filosofia "terroir-based": valorizzare unicamente ingredienti locali foraggiati direttamente lungo la selvaggia Wild Atlantic Way.

A Galway, terza città del Paese e porta d'accesso all'Ovest, si mangiano melanzane affumicate su crema di ceci e melograno all’interno di una ex-dogana del XVIII secolo e si degusta lo sfilacciato di manzo con purè di patate e alghe nel Westend, fino agli anni Novanta quartiere “malfamato” e oggi zona della movida piena di pub e ristoranti dove si trova anche il locale della chef neozelandese Jess Murphy, unica Stella Verde Michelin della città, che dell'approccio zero-sprechi e della cucina a km 0 ha fatto il suo cavallo di battaglia.

Galway, inoltre, è diventata un centro di pensiero gastronomico mondiale grazie a due iniziative. In primis il Food on the Edge, un simposio culturale (ideato e diretto nel 2015 dallo chef irlandese JP McMahon) che attira ogni anno in città i migliori chef del pianeta (da Albert Adrià a Massimo Bottura) per discutere del futuro del cibo, della sostenibilità e dell'impatto sociale della cucina. In secondo luogo, il BIA Innovator Campus, un complesso di oltre 2.200 metri quadrati (Inaugurato ufficialmente a gennaio 2024) interamente dedicato ad aiutare i piccoli produttori indipendenti della contea a sviluppare nuove tecnologie alimentari, packaging ecologici e ricette innovative.

LA CURIOSITÀ: Non si può parlare di cibo, a Galway, senza menzionare cosa bere nei pub storici. Oltre alla classica irlandese Guinness, qui si beve tantissimo la Galway Hooker. Si tratta di una birra artigianale (senza conservanti e prodotta utilizzando l'acqua locale dell'ovest dell'Irlanda), nata per omaggiare la storia marittima della contea. La Hooker, infatti, era la tipica e storica imbarcazione a vela in legno utilizzata tradizionalmente dai pescatori della baia di Galway.

DA FARE: Passeggiata gastronomica della città di Galway con l'operatore locale Galway Food Tour