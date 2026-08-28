 Ristoranti economici a Venezia: i 10 migliori bacari dove mangiare spendendo poco | Sky TG24
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Tra le calli di Venezia, alla scoperta dei 10 bacari più caratteristici della città

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Baccalà mantecato e crostini con aringa. Ma anche soppressa con polenta, calamari e folpetti. A metà strada tra l'osteria e il bar, il bacaro è una delle istituzioni più tipiche della città lagunare dove ordinare un bicchiere di vino e scegliere un cicchetto. Con l'aiuto di VenetoSecrets abbiamo selezionato quelli più tipici per una passeggiata attraverso i Sestieri della Serenissima mentre, al Lido, sta per inaugurare la 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 

a cura di Costanza Ruggeri

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