Baccalà mantecato e crostini con aringa. Ma anche soppressa con polenta, calamari e folpetti. A metà strada tra l'osteria e il bar, il bacaro è una delle istituzioni più tipiche della città lagunare dove ordinare un bicchiere di vino e scegliere un cicchetto. Con l'aiuto di VenetoSecrets abbiamo selezionato quelli più tipici per una passeggiata attraverso i Sestieri della Serenissima mentre, al Lido, sta per inaugurare la 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica

a cura di Costanza Ruggeri