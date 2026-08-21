Scuola, i diari scolastici più originali del 2026. FOTO
In vista del rientro in classe, scegliere il diario giusto può fare la differenza. Per chi non lo ha ancora acquistato, ecco una selezione di diari per l'anno scolastico 2026-2027, per affrontare al meglio il ritorno sui banchi di scuola
- Il diario ScuolaZoo 2026/2027 Drama Queen è un modello da 16 mesi con copertina rigida e formato 13 x 17,7 cm. All’interno contiene meme, quiz, rubriche, illustrazioni da colorare e una pagina di sticker. È disponibile su Amazon al prezzo di 18,99 euro.
- Il diario Eastpak copre 13 mesi, dal 1° settembre 2026 al 30 settembre 2027, ed è pensato per studenti delle scuole medie e superiori. Misura 12 x 16,5 cm, ha una copertina imbottita e contiene 352 pagine a colori e sticker. È disponibile su Amazon al prezzo di 15,90 euro.
- Il diario scolastico Grupo Erik Harry Potter 2026/2027 misura 14 x 16 cm, ha copertina rigida e organizzazione con un giorno per pagina. Comprende 352 pagine, 2 pagine di adesivi, una tasca interna, segnapagina e sezioni dedicate a orari, attività, compleanni, calendario e note. È un prodotto con licenza ufficiale Harry Potter. È disponibile su Amazon al prezzo di 13,78 euro.
- Il diario scolastico Grupo Erik K-Pop Demon Hunters 2026/2027 ha formato 14 x 16 cm, copertina rigida e rilegatura wire-o. Conta 324 pagine con layout giornaliero, 8 separatori personalizzati, 2 pagine di adesivi, una tasca interna e un marcapagina-righello integrato nella banda elastica. È disponibile su Amazon al prezzo di 16,10 euro.
- L’agenda scolastica Quo Vadis Pac-Man Ghost copre 12 mesi, da agosto a luglio, e misura 12 x 17 cm. Ha un’impaginazione giornaliera, tranne nei weekend, una sezione per gli appunti e margini dedicati ai compiti. È disponibile su Amazon al prezzo di 12,19 euro.
- L’agenda giornaliera Legami Daisy copre 16 mesi, da settembre 2026 a dicembre 2027, e misura 12 x 18 cm. Ha 480 pagine, angoli perforati, planner delle vacanze, orario, planner mensili e una tasca portadocumenti posteriore. È disponibile su Amazon al prezzo di 15,95 euro.
- Il diario scolastico ufficiale WWF è datato dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027 ed è pensato per studenti delle scuole elementari e medie. Ha una copertina rigida e imbottita e contiene 352 pagine a colori con contenuti e curiosità dedicati alla natura. È disponibile su Amazon al prezzo di 13,44 euro.
- Il diario scolastico Minecraft copre il periodo dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027 ed è pensato per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Ha una copertina rigida e imbottita e contiene 320 pagine stampate a colori. È disponibile su Amazon al prezzo di 10 euro.
- Il diario scolastico Pera Toons 2026-2027 ha formato giornaliero ed è arricchito da battute, fumetti e attività creative. Include la sezione “Draw My Life”, adesivi,, un segnalibro personalizzato e una copertina imbottita. È disponibile su Amazon al prezzo di 14,15 euro.
- L’agenda Comix 2027 copre 16 mesi, dal 1° settembre 2026 al 31 dicembre 2027, ed è pensata per studenti delle scuole medie e superiori. Ha formato 13 x 17,8 cm, copertina rigida e 576 pagine con fumetti, eventi, curiosità social e altri contenuti dedicati alla Gen Z. È disponibile su Amazon al prezzo di 18,42 euro.