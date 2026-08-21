 Scuola, i migliori diari 2026: i più belli e particolari per gli studenti. FOTO | Sky TG24
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Scuola, i diari scolastici più originali del 2026. FOTO

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In vista del rientro in classe, scegliere il diario giusto può fare la differenza. Per chi non lo ha ancora acquistato, ecco una selezione di diari per l'anno scolastico 2026-2027, per affrontare al meglio il ritorno sui banchi di scuola

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