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Basta addentrarsi tra i muri colorati di Hosier Lane, vicino a Federation Square, per capire perché Melbourne è considerata una delle capitali mondiali della street ("Stencil capital of the world"). Un modo "alternativo" di scoprire l'arte urbana in città è salire sulla linea 86 della Yarra Trams (che collega le Docklands con la University Hill a nord di Bundoora). Il viaggio dura un'ora e mezza e ben 8 delle fermate sono punti di snodo della scena di street art locale

Copenaghen, dalle bakery alle saune mobili: viaggio nell'hygge danese