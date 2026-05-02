Melbourne “on the road”, viaggio in 10 tappe nella Città Giardino d’Australia
Prima tra le città australiane a raggiungere la più alta posizione della classifica Best Cities di Time Out, la Capitale dello Stato del Victoria è stata premiata quest'anno per la sua energia culturale, la scena gastronomica e la ricchezza dei suoi eventi. Protagonista dell’arte, del lifestyle e del food, è da anni in cima al Global Liveability Report dell’Economist come “città più vivibile del mondo”. Vi portiamo alla sua scoperta tra spazi verdi, esperienze in mongolfiera e musei
a cura di Costanza Ruggeri