Viaggio in Puglia, tra i trulli più suggestivi della Valle d'Itria

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Il Trullo dell'Oleandro è stato ristrutturato nel 2012 mantenendo invariata la propria identità rurale. La struttura tardo ottocentesca è stata restaurata rispettando maniacalmente la storicità e l’integrazione nella natura circostante. Per un soggiorno all’insegna del relax è presente anche una grande piscina circondata dalla natura

Tra tradizione e modernità, viaggio tra i caffè di Vienna