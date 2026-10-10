Pranzo in vigna, pausa bucolica nelle campagne di Roma

 Pranzo in vigna vicino Roma, 10 luoghi tra i filari dei Castelli Romani | Sky TG24
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Pranzo in vigna, pausa bucolica tra i filari di vite nelle campagne di Roma

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Staccare dal caos metropolitano della Capitale e immergersi nella tradizione enogastronomica dei Castelli Romani. Complice quel periodo dell'anno in cui le giornate, seppur autunnali, sono miti e soleggiate, siamo andati alla scoperta dei posti più suggestivi dove potersi abbandonare a una pausa culinaria tra i filari di Trebbiano, Malvasia e Sangiovese. Ecco dieci indirizzi per una gita ottobrina all'insegna della tavola, del buon bere e della natura alle porte della Città Eterna

A cura di Costanza Ruggeri

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