Pranzo in vigna, pausa bucolica nelle campagne di Roma

Staccare dal caos metropolitano della Capitale e immergersi nella tradizione enogastronomica dei Castelli Romani. Complice quel periodo dell'anno in cui le giornate, seppur autunnali, sono miti e soleggiate, siamo andati alla scoperta dei posti più suggestivi dove potersi abbandonare a una pausa culinaria tra i filari di Trebbiano, Malvasia e Sangiovese. Ecco dieci indirizzi per una gita ottobrina all'insegna della tavola, del buon bere e della natura alle porte della Città Eterna

A cura di Costanza Ruggeri