Il Black Friday di Amazon è già iniziato, ecco alcune delle migliori offerte in anticipo
Per il gigante dell'e-commerce la settimana del Black Friday inizierà ufficialmente il 19 novembre e durerà fino al 30 novembre, con l'appuntamento centrale del 27 novembre (la giornata del Black Friday vero e proprio). Sono però già moltissimi gli sconti disponibili fino a esaurimento scorte: si va dai prodotti di elettronica alla cucina. Abbiamo selezionato alcune delle promozioni più interessanti
- Amazon si prepara a un nuovo Black Friday. La settimana delle offerte – che in realtà durerà 12 giorni – andrà dal 19 al 30 novembre, ma sono già disponibili molti sconti su un’ampia varietà di prodotti. Ecco alcune delle occasioni migliori di cui si può già approfittare (fino a esaurimento scorte).
- Grande sconto per il robot aspirapolvere Roborock Saros 10R, a -67%: 499,99 euro invece che 1499,99. Progettato con design ultrasottile (7,98 cm), si infila facilmente sotto letti, divani, armadi e tavolini. Completano il quadro un sistema di rilevamento 3D per la mappatura delle superfici di casa e il sistema VertiBeam per la prevenzione degli ostacoli. Una combinazione di spazzole promette di pulire anche capelli e piccoli detriti, mentre la modalità "aspira e poi lava", dopo la pulizia, lava e asciuga anche il pavimento.
- Tra i televisori più acquistati su Amazon, è stata inserita tra gli sconti in anticipo la Smart TV 65 2025 di Xiaomi, da 65'' (165 cm), anche se l'offerta non è delle più alte: -10%, 359 euro invece che 399. Le caratteristiche: risoluzione 4K UHD, Fire TV integrata per accedere subito alle principali piattaforme di streaming e Game Boost a 120 Hz per gli amanti dei videogiochi.
- Si può acquistare in anticipo in offerta la friggitrice ad aria Philips 5000, con doppio cestello da 9 litri. Già adesso è scontata del 33%, a 179,99 euro invece che 269,99 euro. Combina vapore e frittura ad aria, con la tecnologia Rapidair Plus, per rendere i cibi il più croccante possibile. La pulizia è facilitata grazie alla funzione automatica SteamClean, che utilizza il vapore per eliminare il grasso dal cestello grande e dalla resistenza.
- Restando nel settore cucina, in sconto del 45% è disponibile la pentola Le Creuset in ghisa vetrificata con diametro di 20 cm. Costa 155,99 euro invece che il prezzo consigliato di 285 euro (anche qui però va sottolineato come il prezzo più basso dell’ultimo mese aveva toccato i 178,29 euro, quindi lo sconto sarebbe del 13%). Ottima per zuppe e stufati, ogni tanto può essere lavata anche in lavastoviglie, anche se il lavaggio a mano è più indicato
- A 799 euro si può ordinare il notebook Lenovo IdeaPad Slim 5. Lo sconto è del 33% sul prezzo consigliato di 1.199 euro (-16% sul prezzo più basso ultimi 30 giorni, 949 euro). Il display da 16’’ è in formato 16:10, per ottenere più spazio verticale. È apprezzato anche per la RAM DDR5 da 16 GB, aggiornabile fino a 32 GB, e per l’SSD M.2 PCIe 4.0 da 512GB, che offre più velocità in avvio, caricamenti rapidi e archiviazione sicura (con supporto della piattaforma fino a due SSD per ampliare lo spazio nel tempo).
- Un altro elettrodomestico tra i più venduti che rientra tra le promozioni è la lavatrice Candy ProWash 300, a 295 euro (-34% sul prezzo consigliato di 449 euro, -10% sul prezzo più basso dell'ultimo mese di 329 euro). Classe A-15%, con Smart Wash adatta automaticamente le impostazioni di lavaggio in base al carico. Disponibili 8 cicli rapidi, a partire da 14 minuti. Il sistema Candy Clean Shields protegge le guarnizioni da muffe e batteri.
- E ancora, per il tempo libero, in offerta si trova l’Amazon Kindle Scribe Colorsoft da 64 GB. Costa il 30% in meno del prezzo consigliato: 489,99 euro invece che 699,99 euro. Ha display da 11’, luce frontale, taccuino integrato, strumenti IA e supporto per i principali servizi cloud. La tecnologia alla base dello schermo Colorsoft è a base di ossidi: offre colori ad alto contrasto, per un effetto simile alla carta stampata e per non affaticare troppo gli occhi.
- Passando ai prodotti per la cura dell’igiene, lo spazzolino elettrico di Oral-B Io 3 si trova a 59,99 euro, -57% sul prezzo consigliato di 139,99 euro (il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 98,07 euro, quindi lo sconto è -39%). Tra le caratteristiche principali: un sensore luminoso che indica la pressione corretta per non danneggiare le gengive, un indicatore che segnala quando cambiare le testine e un timer che segnala quando sono passati i 30 secondi consigliati dai dentisti prima di cambiare zona della bocca.
- Per 49,99 euro si può ordinare il rasoio elettrico Braun Serie 7, -50% sul prezzo consigliato di 99,99 euro (-43% su quello più basso dell’ultimo mese, 88,35 euro). È adatto sia al viso che al corpo e per i capelli, grazie alla lama ProBlade ultra affilata e la testina PrecisionShave. Sono 14 le lunghezze di taglio, da 3 a 21 mm. La tecnologia SkinGuard garantisce sicurezza anche sulle aree più sensibili del corpo. Impermeabile al 100%, con la batteria Li-Ion una ricarica dovrebbe arrivare fino a 120 minuti.
- Con l’inverno alle porte, tra i prodotti in sconto ci sono le valvole termostatiche di Netatmo, a 139,99 euro invece che al prezzo consigliato di 249,99 euro (lo sconto è del 44%, ma il prezzo più basso dell’ultimo era 175,20, quindi sarebbe del 20%). Connesse al Wi-Fi, permettono di controllare le temperature anche da smartphone e di personalizzare la temperatura dei vari ambienti di casa, così da risparmiare energia se necessario. La funzione Auto-Adapt integra il meteo esterno con le caratteristiche termiche dell’abitazione.
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