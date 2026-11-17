Per il gigante dell'e-commerce la settimana del Black Friday inizierà ufficialmente il 19 novembre e durerà fino al 30 novembre, con l'appuntamento centrale del 27 novembre (la giornata del Black Friday vero e proprio). Sono però già moltissimi gli sconti disponibili fino a esaurimento scorte: si va dai prodotti di elettronica alla cucina. Abbiamo selezionato alcune delle promozioni più interessanti