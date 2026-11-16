La prima neve imbianca la Valle d’Aosta e porta con sé la magia dell’inverno. Dal 21 novembre al 6 gennaio, mercatini di Natale, feste tradizionali, appuntamenti sportivi e fiaccolate animano borghi e località alpine, tra atmosfere da fiaba, sapori autentici e nuove esperienze da vivere.
- In Valle d’Aosta l’inverno arriva spesso durante la notte, trasformando prati, tetti e montagne in un paesaggio incantato. E mentre la neve veste di bianco le vallate, cresce l’attesa del Natale, tra mercatini, tradizioni, appuntamenti sportivi e fiaccolate.
- Dalle casette del Marché Vert Noël di Aosta alle luci del Forte di Bard, passando per i mercatini e le feste nei borghi: in Valle d’Aosta il Natale è un viaggio tra artigianato, sapori autentici e atmosfere alpine. Dal 21 novembre, la magia delle feste prende vita.
- Il Natale in Valle d’Aosta profuma di legno lavorato, pane di segale, vischio e specialità del territorio. Tra laboratori per bambini, feste popolari e mercatini, le tradizioni diventano occasioni da condividere e riscoprire, grandi e piccini insieme.
- Piccozze e ramponi sulle cascate ghiacciate di Cogne, campioni dello snowboard cross a Breuil-Cervinia e montagne che diventano il palcoscenico dei primi grandi appuntamenti sportivi della stagione. In Valle d’Aosta l’inverno è tutto da vivere, dentro e fuori dalle piste.
- Quando l’anno volge al termine, le montagne si illuminano di una luce speciale. I maestri di sci e le guide alpine scendono lungo le piste con le fiaccole accese, regalando emozioni e spettacolo. Da Gressoney a Cervinia, da La Thuile a Torgnon, la magia del Capodanno in Valle d’Aosta passa anche da qui.
- C'è chi sogna la prima neve, chi cerca un regalo tra le bancarelle di Natale, chi ama le tradizioni dei borghi e chi non vede l'ora di tornare sugli sci. In Valle d’Aosta l'inverno mette tutti d'accordo: mercatini, eventi, sport e atmosfere da fiaba accompagnano le feste fino all'Epifania.