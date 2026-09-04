 Dormire nei Sassi di Matera, alla scoperta degli hotel più esclusivi | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dormire nella storia, viaggio tra gli hotel più esclusivi nei Sassi di Matera

Lifestyle fotogallery
32 foto
©Jürgen Eheim

Inserita da Times nella top 20 delle migliori destinazioni in Italia, Matera è considerata la terza città più antica del mondo (dopo Aleppo e Gerico). Il suo cuore più primitivo è rappresentato da centinaia di case scavate nella roccia calcarea. I Sassi, definiti prima "vergogna nazionale" e inseriti poi tra i siti Patrimonio dell'umanità UNESCO, accolgono oggi alcuni tra gli alberghi più belli del pianeta in un mix estremamente suggestivo di magia primordiale e comfort contemporaneo

a cura di Costanza Ruggeri

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Lifestyle: Ultime gallery

Le 10 città del mondo con la migliore vita notturna: classifica

Lifestyle

Secondo la rivista Time Out la capitale thailandese Bangkok conquista il primo posto nell'offerta...

11 foto

Tra le calli di Venezia, alla scoperta dei bacari più caratteristici

Lifestyle

Baccalà mantecato e crostini con aringa. Ma anche soppressa con polenta, calamari e...

20 foto

Vacanze settembre 2026, la classifica delle città d’arte più prenotate

Lifestyle

Sono tantissime le persone che si preparano a partire nel mese che segna la fine dell’estate,...

13 foto

Morte Yayoi Kusama, le 15 opere più famose dell'artista giapponese

Lifestyle

È morta Yayoi Kusama, artista giapponese tra le figure più riconoscibili e influenti dell’arte...

15 foto

Vacanze quietcation, le 10 isole europee più silenziose: la classifica

Lifestyle

Secondo la piattaforma BookRetreats.com, nell'ultimo anno le ricerche online dei viaggi...

11 foto

ALTRE NOTIZIE

HUAWEI Watch GT 7 e GT 7 Pro, più sport, più salute, più batteria

Daniele Semeraro

Guerra Ucraina Russia, raid di Kiev sulle raffinerie di Sochi. LIVE

live Mondo

Un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio secondo le autorità russe della...

Iran, Bessent: “Ue si unisce alla pressione economica Usa". LIVE

live Mondo

L'Unione Europea "ha aderito ufficialmente" alla campagna di pressione economica degli Stati...