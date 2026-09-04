Inserita da Times nella top 20 delle migliori destinazioni in Italia, Matera è considerata la terza città più antica del mondo (dopo Aleppo e Gerico). Il suo cuore più primitivo è rappresentato da centinaia di case scavate nella roccia calcarea. I Sassi, definiti prima "vergogna nazionale" e inseriti poi tra i siti Patrimonio dell'umanità UNESCO, accolgono oggi alcuni tra gli alberghi più belli del pianeta in un mix estremamente suggestivo di magia primordiale e comfort contemporaneo

a cura di Costanza Ruggeri